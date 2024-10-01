Bugünün maç programına göre UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

01 Ekim 2024 10:10 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 10:20

UEFA Konferans, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalar devam ediyor. Konferans Ligi'nde Başakşehir yarın Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise bu akşam maç var mı, kimin maçı var araştırıyor.