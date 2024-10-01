Bugünün maç programına göre UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları oynanacak
UEFA Konferans, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalar devam ediyor. Konferans Ligi'nde Başakşehir yarın Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise bu akşam maç var mı, kimin maçı var araştırıyor.
Günün karşılaşmalarının saati ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de program TFF tarafından açıklanırken Şampiyonlar Ligi maç takvimi de netleşti.
Dünya çapında takip edilen liglerde bu akşam birçok karşılaşma oynanacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI 1 EKİM 2024?
1 Ekim günü oynanacak olan müsabakalar ve saatleri şöyle:
Salzburg – Brest | 19.45
Stuttgart – Sparta Prag | 19.45
Arsenal – PSG | 22.00
Barcelona – Young Boys | 22.00
B.Dortmund – Celtic | 22.00
Inter – Kizilyildiz | 22.00
Bayer Leverkusen – Milan | 22.00
PSV – Sporting Lisbon | 22.00
Slovan Bratislava – Manchester City | 22.00
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları TRT Spor ve tabii Spor ekranları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Başakşehir'i her zaman destekliyorum, umarım iyi bir sonuç alırlar Rapid Wien güçlü bir takım ama Başakşehir de yetenekleri olan bir ekip.