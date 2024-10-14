Bugünün maç programında milli maç bulunuyor, saat kaçta başlayacağı belli oldu

14 Ekim 2024 13:13 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:23

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadelesine devam ederken İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği karşılaşmaya kısa süre kala bugün milli maç var mı, saat kaçta merak edildi.

İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Takımda iki eksik bulunuyor

İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Takımda iki eksik bulunuyor

Milli takımımız bugün İzlanda karşısında puan almak için deplasmana gidiyor. Barış Alper Yılmaz​ ve Kaan Ayhan​'ın forma giymeyeceği karşılaşmayı izlemek isteyenler Türkiye​ - İzlanda maçı hangi kanalda, nereden izlenir araştırmaya başladı.

Laugardalsvöllur Stadyumu'nda don olayı yaşanmasından dolayı maçın iptal edilme durumu da belirsizliğini koruyor.

BUGÜN MİLLİ MAÇ VAR MI, SAAT KAÇTA?

14 Ekim maç takvimine göre bugün milli maç oynanacak. Türkiye - İzlanda maçı 21.45'te başlayacak ve hakemi Damian Sylwestrzak olacak.

Yardımcılıklarını ise Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski üstlenecek.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak olan milli maç TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Takip etmek isteyenler TV8 kanalında maçı izleyebilecek.

Sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz ve kart cezalısı olan Kaan Ayhan forma giymeyecek. Muhtemel 11 ise şöyle:

Türkiye: Uğurcan, M.Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Kerem, Kenan, Bertuğ.

İzlanda: Valdimarsson, Lunddal, Ingason, Gretarson, Tomasson, Willumson, Gudmundsson, Ellertsson, Anderson, Oskarsson, Gudjohnsen.

TÜRKİYE MİLLİ FUTBOL TAKIMI PUAN DURUMU GÜNCEL

Uluslar Ligi'nde bu akşam 4. maç oynanacak. Güncel puan durum ise şöyle:

Türkiye 7

Galler 5

İzlanda 4

Karadağ 0

TÜRKİYE MİLLİ MAÇI ERTELENECEK Mİ, NE ZAMANA?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında bugün Türkiye ile İzlanda karşılaşacak. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda olumsuz hava şartlarından dolayı don olayı oluşurken maçın ertelenmesi de gündeme geldi. Yetkililer bugün 15.00'de inceleme yaptıktan sonra erteleme hakkında kararını duyuracak.

Henüz konuyla ilgili bilgilendirme yapılmadı. Açıklama gelmesi halinde haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz.