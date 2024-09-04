Bugünün maç takvimine göre 2026 Dünya Kupası eleme karşılaşmaları oynanacak
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig ve 1. Lig'de bugün maç var mı merak edilirken takvim de belli oldu. 4 Eylül Çarşamba akşamı oynanacak maçlar arasında 2026 Dünya Kupası eleme mücadeleleri yer aldı.
4 Eylül gününün akşamında gerçekleşecek olan müsabakalar yakından takip edilirken bu akşam hangi maçlar var merak edildi.
Şampiyonluk yarışı son hızıyla sürerken akşam oynanacak olan karşılaşmaların saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı da netleşti.
BUGÜN MAÇ VAR MI 4 EYLÜL 2024?
Günün programına göre oynanacak olan mücadeleler şöyle:
2026 Dünya Kupası Eleme
Avustralya – Bahreyn | 13.10 | Spor Smart, Smart Spor HD
Özbekistan – Kuzey Kore | 17.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
İran – Kırgızistan | 19.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Suudi Arabistan – Endonezya | 21.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Ürdün – Kuveyt | 21.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
UEFA Uluslar Ligi
Azerbaycan – İsveç | 19.00 | CBC Sport
Danimarka – İsviçre | 21.45 | Yayıncısı yok
Portekiz – Hırvatistan | 21.45 | Yayıncısı yok
Sırbistan – İspanya | 21.45 | Yayıncısı yok