Bugünün maç takvimine göre 2026 Dünya Kupası eleme karşılaşmaları oynanacak

04 Eylül 2024 09:44 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:51

4 Eylül gününün akşamında gerçekleşecek olan müsabakalar yakından takip edilirken bu akşam hangi maçlar var merak edildi.

Şampiyonluk yarışı son hızıyla sürerken akşam oynanacak olan karşılaşmaların saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı da netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI 4 EYLÜL 2024?

Günün programına göre oynanacak olan mücadeleler şöyle:

2026 Dünya Kupası Eleme

Avustralya – Bahreyn | 13.10 | Spor Smart, Smart Spor HD

Özbekistan – Kuzey Kore | 17.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

İran – Kırgızistan | 19.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Suudi Arabistan – Endonezya | 21.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Ürdün – Kuveyt | 21.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

UEFA Uluslar Ligi

Azerbaycan – İsveç | 19.00 | CBC Sport

Danimarka – İsviçre | 21.45 | Yayıncısı yok

Portekiz – Hırvatistan | 21.45 | Yayıncısı yok

Sırbistan – İspanya | 21.45 | Yayıncısı yok