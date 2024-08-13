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Bugünün maçları arasında yer alan Fenerbahçe - Lille karşılaşması 20.00'de başlayacak (13 Ağustos)

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
13 Ağustos 2024 17:13 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 17:21
Bugünün maçları arasında yer alan Fenerbahçe - Lille karşılaşması 20.00&#039;de başlayacak (13 Ağustos)

Süper Lig'de yeni sezon başlarken mücadeleler sürüyor. 13 Ağustos günü hangi maçlar var merak edilirken günün programı da gündeme geldi. Taraftarlar bu akşam maç var mı araştırırken UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda 2 karşılaşma oynanacak.

Bugün hangi maçlar var sorusu futbolseverler tarafından sıklıkla araştırılırken 13 Ağustos günü takvimi belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde sarı lacivertliler mücadele edecekken diğer karşılaşmaların da saatleri netleşti.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 13 AĞUSTOS?

Süper Lig'de yeni sezon başlarken ilk hafta mücadeleleri tamamlanıyor. Bugün herhangi bir Süper Lig müsabakası bulunmazken UEFA karşılaşması oynanacak.

Bugünün maçları arasında yer alan Fenerbahçe - Lille karşılaşması 20.00'de başlayacak (13 Ağustos) - 1. Resim

Avrupa'da temsilcimiz olan Fenerbahçe, rakibi Lille'e karşı sahaya çıkarken bir diğer müsabaka Ludogorets ile Karabağ arasında oynanacak.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN?

13 Ağustos günü programına göre UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe - Lille ve Ludogorets - Karabağ karşılaşmaları oynanacak.

Bugünün maçları arasında yer alan Fenerbahçe - Lille karşılaşması 20.00'de başlayacak (13 Ağustos) - 2. Resim

FENERBAHÇE - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç, 13 Ağustos günü 20.00'da başlarken Exxen platformu üzerinden yayınlanacak.

FB, rakibine karşı 2 farkla galip olması halinde tur atlarken berabere kalırsa Avrupa Ligi'nde devam edecek.

MUHTEMEL 11'LER 

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko.

Lille: Chevalier, Meunier, Diakité, Alexsandro, André, Gomes, Tiago Santo, Cabella, Haraldsson, Gudmundsson, David.

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Kaynak: TGRT Haber
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