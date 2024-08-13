Bugünün maçları arasında yer alan Fenerbahçe - Lille karşılaşması 20.00'de başlayacak (13 Ağustos)

13 Ağustos 2024 17:13 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 17:21

Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Lille maçının muhtemel ilk 11'i belli oldu

Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Lille maçının muhtemel ilk 11'i belli oldu

Bugün hangi maçlar var sorusu futbolseverler tarafından sıklıkla araştırılırken 13 Ağustos günü takvimi belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde sarı lacivertliler mücadele edecekken diğer karşılaşmaların da saatleri netleşti.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 13 AĞUSTOS?

Süper Lig'de yeni sezon başlarken ilk hafta mücadeleleri tamamlanıyor. Bugün herhangi bir Süper Lig müsabakası bulunmazken UEFA karşılaşması oynanacak.

Avrupa'da temsilcimiz olan Fenerbahçe, rakibi Lille'e karşı sahaya çıkarken bir diğer müsabaka Ludogorets ile Karabağ arasında oynanacak.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN?

13 Ağustos günü programına göre UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe - Lille ve Ludogorets - Karabağ karşılaşmaları oynanacak.

FENERBAHÇE - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç, 13 Ağustos günü 20.00'da başlarken Exxen platformu üzerinden yayınlanacak.

FB, rakibine karşı 2 farkla galip olması halinde tur atlarken berabere kalırsa Avrupa Ligi'nde devam edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko.

Lille: Chevalier, Meunier, Diakité, Alexsandro, André, Gomes, Tiago Santo, Cabella, Haraldsson, Gudmundsson, David.