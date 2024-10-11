Bugünün takvimine göre bu akşam kimin maçı var belli oldu
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bugün maç var mı, kimin araştırıldı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği La Liga, Premier, UEFA Avrupa ve Konferans Liglerinde yarış sürüyor. 11 Ekim maç takvimine göre bu akşam maç var mı belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de birkaç gündür karşılaşma oynanmaması üzerine taraftarlar milli aranın ne zaman biteceğini bekliyor.
11 Ekim Cuma günü hangi maçların saat kaçta oynanacağı da belli oldu.
BUGÜN MAÇ VAR MI 11 EKİM 2024?
Günün maç takvimine göre karşılaşmalar şöyle:
Estonya – Azerbaycan | 19.00 | CBC Sport
Bosna Hersek – Almanya | 21.45 | TV 8 Buçuk, Exxen
Macaristan – Hollanda | 21.45 | Yayıncısı yok
İzlanda – Galler | 21.45 | Yayıncısı yok
Türkiye – Karadağ | 21.45 | TV8, CBC Sport, Exxen
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Türkiye – Letonya | 19.30 | A Spor
TÜRKİYE MİLLİ MAÇ NEREDEN İZLENİR?
11 Ekim akşamı oynanacak olan Türkiye - Karadağ müsabakası TV8, CBC Sport, Exxen ekranlarından yayınlanacak ve Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.
Galler maçında cezalı konuma düşen Barış Alper Yılmaz'ın kart cezası sona erdi. Montella’nın ilk 11'de seçmesi halinde bu akşam forma giyecek.
GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken ülkemizin de yer aldığı grupta güncel puan durumu şöyle:
Türkiye | 4 puan
Galler | 4 puan
İzlanda | 3 puan
Karadağ | 0 puan
Bu akşam maç olup olmadığını merak ediyorum Acaba hangi takımlar sahada olacak