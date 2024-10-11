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Bugünün takvimine göre bu akşam kimin maçı var belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
11 Ekim 2024 09:20 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 09:38
Bugünün takvimine göre bu akşam kimin maçı var belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bugün maç var mı, kimin araştırıldı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği La Liga, Premier, UEFA Avrupa ve Konferans Liglerinde yarış sürüyor. 11 Ekim maç takvimine göre bu akşam maç var mı belli oldu.

Trendyol Süper Lig​'de birkaç gündür karşılaşma oynanmaması üzerine taraftarlar milli aranın ne zaman biteceğini bekliyor.

11 Ekim Cuma günü hangi maçların saat kaçta oynanacağı da belli oldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI 11 EKİM 2024?

Günün maç takvimine göre karşılaşmalar şöyle:

UEFA Uluslar Ligi

Estonya​ – Azerbaycan | 19.00 | CBC Sport

Bosna Hersek – Almanya | 21.45 | TV 8 Buçuk, Exxen

Macaristan – Hollanda | 21.45 | Yayıncısı yok

İzlanda – Galler | 21.45 | Yayıncısı yok

Türkiye – Karadağ​ | 21.45 | TV8, CBC Sport, Exxen

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UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye – Letonya | 19.30 | A Spor

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ NEREDEN İZLENİR?

11 Ekim akşamı oynanacak olan Türkiye - Karadağ müsabakası TV8, CBC Sport, Exxen ekranlarından yayınlanacak ve Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. 

Galler maçında cezalı konuma düşen Barış Alper Yılmaz'ın kart cezası sona erdi. Montella’nın ilk 11'de seçmesi halinde bu akşam forma giyecek.

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GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken ülkemizin de yer aldığı grupta güncel puan durumu şöyle:

Türkiye | 4 puan

Galler | 4 puan

İzlanda | 3 puan

Karadağ | 0 puan

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Kaynak: TGRT Haber
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Futbolcanım11 Ekim 2024 09:53

Bu akşam maç olup olmadığını merak ediyorum Acaba hangi takımlar sahada olacak

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