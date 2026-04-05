Bulaşık makinesi dizerken yapılan 2 kritik hata! Hem temizliği etkiliyor hem de israfa yol açıyor

Pek çok kişi bulaşık makinesini tıka basa dolduruyor ve tabakları makineye dizmeden önce sudan geçiriyor. Ancak uzmanlara göre bu doğru değil.
Ev işleri arasında sıkça tartışılan bulaşık makinesi doldurma şekli, pek çok kişinin yanlış uyguladığı alışkanlıklarla dolu. Bulaşıkların önceden sudan geçirilmesi ve cihazın ağzına kadar doldurulması, yaygın bilinenin aksine temizliği zorlaştıran faktörlerin başında geliyor. AO uzmanları, mutfak eşyalarının cihaza nasıl yerleştirilmesi gerektiği konusundaki tartışmalara son noktayı koyarak doğru bilinen yanlışları gün yüzüne çıkardı.
Uzmanlara göre, kirli bulaşıkları makineye koymadan önce sudan geçirme alışkanlığının hiçbir faydası olmadığı gibi tamamen aleyhe işliyor.
Modern bulaşık makineleri ve deterjanlar doğrudan yemek artıklarıyla etkileşime girecek şekilde tasarlanıyor. Yıkama sırasında yağları ve parçacıkları parçalayan enzimler, önceden sudan geçirilmiş tabaklarda tutunacak bir şey bulamadığında temizliği iyi yapamıyor.
Uzmanlara göre bulaşıkları durulamak, su ve zaman israfından başka hiçbir şey değil.
Makinenin etkili çalışması için tamamen dolu olması gerektiği yönündeki inanç da yanlış. AO bulaşık makinesi uzmanı Gwil Snook, cihazların suyun dolaşabilmesi adına tabaklar arasında boşluğa ihtiyaç duyduğunu aktardı. Snook'a göre her şeyi makineye sıkıştırmak maddi açıdan tasarruf sağlamıyor.
Aksine eşyalar kirli çıkacağı için yıkama döngülerini tekrarlamak veya elde yıkamak zorunda kalma ihtimalinizi artıyor. Makineye dizilen eşyalar arasında serçe parmak kalınlığında boşluk bırakılmasını tavsiye eden Snook, üst rafın kupalar için ayrılması gerektiğini; bardaklar, kaseler ve tencereler gibi daha ağır eşyaların ise alt rafa yerleştirilmesinin uygun olacağını belirtiyor.
Püskürtme kollarına yeterli alan bırakmak ve gereken temizlik türü için doğru programı seçmek de dikkat edilmesi gereken diğer ipuçları arasında sıralanıyor.
Which? uzmanları da bulaşık makinesi yüklemeyle ilgili en çok merak edilen konulardan birine açıklık getirdi. Çatal ve bıçakların yukarı mı yoksa aşağı mı bakması gerektiği sorusu sıkça tartışılıyor. Uçların yukarı bakmasını savunanlar, eşyaların gerçekten temiz ve kuru çıkması için tek yolun böyle yerleştirmek olduğunu iddia ediyor. Aşağı bakmasını savunanlar ise keskin aletleri aşağı doğru yerleştirmenin çok daha güvenli bir seçenek olduğuna inanıyor.
Her iki argümanın da geçerli yanları bulunsa da üreticilerin ortak görüşüne göre çatal ve bıçakların makineye daima aşağı bakacak şekilde yerleştirilmesi gerekiyor.