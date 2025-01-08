Bülent Ülgen kimdir? Serdal Adalı Beşiktaş’ın iletişimini ona emanet etti
Beşiktaş’ta Başkanlık seçimlerinin ardından değişim süreci devam ediyor. Son olarak Başkan Serdal Adalı takımın iletişimini televizyoncu Bülent Ülgen’e teslim etti. Bülent Ülgen’in kariyeri merak konusu oldu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kulübün Medya ve İletişim Grubu Koordinatörlüğü Bülent Ülgen’e emanet edildi.
İletişim Direktörlüğüne ise Ertuğrul Akgündüz getirildi.
BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA
İşte siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
“Yeniden yapılanma planlaması uyarınca kulübümüzün Medya ve İletişim Grubu Koordinatörlüğüne Bülent Ülgen, İletişim Direktörlüğüne Ertuğrul Akgündüz getirilmiştir.
Bülent Ülgen ile Ertuğrul Akgündüz’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”
BÜLENT ÜLGEN KİMDİR?
1976 yılında İstanbul’da doğan Bülent Ülgen, televizyonculuk kariyerine henüz 17 yaşındayken Kanal D’de başladı.
Kısa süre içinde medya dünyasında kendini kanıtlayan Bülent Ülgen, sırasıyla Kanal 6, HBB, Show TV, Star TV, TGRT, Cine5, D-Smart ve BJK TV gibi Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarında çalıştı.
2021 yılından itibaren Bülent Ülgen, Beşiktaş JK İletişim Direktörü olarak görev alıyordu.