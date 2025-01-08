Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Bülent Ülgen kimdir? Serdal Adalı Beşiktaş’ın iletişimini ona emanet etti

Bülent Ülgen kimdir? Serdal Adalı Beşiktaş’ın iletişimini ona emanet etti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
08 Ocak 2025 16:31 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 16:44
Bülent Ülgen kimdir? Serdal Adalı Beşiktaş’ın iletişimini ona emanet etti

Beşiktaş’ta Başkanlık seçimlerinin ardından değişim süreci devam ediyor. Son olarak Başkan Serdal Adalı takımın iletişimini televizyoncu Bülent Ülgen’e teslim etti. Bülent Ülgen’in kariyeri merak konusu oldu.

Beşiktaş​ Başkanı Serdal Adalı​ kulübün Medya ve İletişim Grubu Koordinatörlüğü Bülent Ülgen’e emanet edildi.

İletişim Direktörlüğüne ise Ertuğrul Akgündüz getirildi.

Bülent Ülgen kimdir? Serdal Adalı Beşiktaş’ın iletişimini ona emanet etti - 1. Resim

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

İşte siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Yeniden yapılanma planlaması uyarınca kulübümüzün Medya ve İletişim Grubu Koordinatörlüğüne Bülent Ülgen, İletişim Direktörlüğüne Ertuğrul Akgündüz getirilmiştir.

Bülent Ülgen ile Ertuğrul Akgündüz’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

Bülent Ülgen kimdir? Serdal Adalı Beşiktaş’ın iletişimini ona emanet etti - 2. Resim

BÜLENT ÜLGEN KİMDİR?

1976 yılında İstanbul’da doğan Bülent Ülgen, televizyonculuk kariyerine henüz 17 yaşındayken Kanal D’de başladı.

Kısa süre içinde medya dünyasında kendini kanıtlayan Bülent Ülgen, sırasıyla Kanal 6, HBB, Show TV, Star TV, TGRT, Cine5, D-Smart ve BJK TV gibi Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarında çalıştı.

2021 yılından itibaren Bülent Ülgen,  Beşiktaş JK İletişim Direktörü olarak görev alıyordu.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
beşiktaşSerdal Adalı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...