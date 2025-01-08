Bülent Ülgen kimdir? Serdal Adalı Beşiktaş’ın iletişimini ona emanet etti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

08 Ocak 2025 16:31 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 16:44

Beşiktaş’ta Başkanlık seçimlerinin ardından değişim süreci devam ediyor. Son olarak Başkan Serdal Adalı takımın iletişimini televizyoncu Bülent Ülgen’e teslim etti. Bülent Ülgen’in kariyeri merak konusu oldu.