"Bunu daha önce neden akıl edemedim" diyeceksiniz: Günlük krizleri saniyeler içinde çözen hayat kurtaran ipuçları

HALIDAKİ DERİN MOBİLYA İZLERİNİ BUZ KÜPÜYLE SİLMEK

Evinizde bir değişiklik yapıp ağır bir koltuğun veya masanın yerini değiştirdiğinizde, halının üzerinde o eşyanın ayaklarının bıraktığı derin, ezik çukurlar kalır. Ne kadar süpürürseniz süpürün o eziklik geçmez. O çukurların üzerine birer adet buz küpü bırakın ve erimesini bekleyin. Buz yavaşça eridikçe, ezilmiş ve susuz kalmış halı lifleri o suyu ağır ağır emer. Suyla dolan lifler tıpkı bir sünger gibi şişer ve eski hacmine kavuşur. Buz tamamen eridiğinde, o bölgeyi sert bir fırçayla veya eski bir diş fırçasıyla hafifçe kabartın. O derin göçüklerden eser kalmadığını göreceksiniz.