Burak Tunçel kimdir, neden öldü? Kağıthane’de silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Kağıthane’de park halindeki bir otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırı ölümle sonuçlandı. Otomatik silahla gerçekleştirilen saldırı sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

BURAK TUNÇEL KİMDİR?

Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi’nde meydana gelen olayda, park halinde bulunan 34 HUB 246 plakalı otomobilin sürücüsünün Burak Tunçel olduğu belirlendi. 25 yaşındaki Burak Tunçel, saldırı sırasında aracın içerisinde bulunuyordu. Kimliği olay sonrası yapılan incelemelerle netleşen Tunçel, genç yaşta hayatını kaybetti.

Olay saat 11.30 sıralarında yaşanırken, otomobile otomatik silahla çok sayıda el ateş edildi. Yaklaşık 40 kurşunun isabet ettiği araçta bulunan Burak Tunçel, ağır yaralı halde sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tunçel’in yaşamını yitirmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaptı. Otomobilin etrafında çok sayıda boş kovan bulunurken, araç altından çıkarılan bir parça da delil olarak muhafaza altına alındı ve incelenmek üzere götürüldü.

BURAK TUNÇEL'İ KİM NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Edinilen bilgilere göre saldırı, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından gerçekleştirildi. Şüphelilerin otomatik silahla park halindeki araca yönelerek ateş açtıkları öğrenildi. Saldırı sırasında çevrede bulunan vatandaşlar silah sesleriyle büyük korku yaşadı.

Saldırının ardından şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganlardan birinin yüzünde kar maskesi bulunduğu görüldü. Kaçış görüntüleri polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Mahalle esnafından bir vatandaş, olay anında dükkanında olduğunu belirterek saat 11.30 civarında silah seslerini duyduğunu söyledi. Esnaf, genç bir kişinin otomobilde vurulduğunu ve saldırganların 30’dan fazla el ateş ettikten sonra hızla uzaklaştığını aktardı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.