Burcu Çetinkaya, otomobil sporu kariyerine Hitit Rallisi ile başladı

30 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:51

Türk ralli pilotu ve sunucu olan Burcu Çetinkaya son günlerde adından söz ettirmeye devam ediyor. Nişantaşı'nda dünyaya gelen Çetinkaya'nın özel hayatı da gündemde yer alıyor.

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Otomotiv ve taşımacılık sektöründe tanınan isimlerden biri olan İlhan Çetinkaya'nın kızı olan Burcu Çetinkaya, Özel Bebek Yeni Yıldız ilkokulunu bitirdi.

Ralli pilotluğu ile tanınan isim televizyon ekranlarında sunuculuk da yaptı.

BURCU ÇETİNKAYA KİMDİR, EVLİ Mİ?

19 Mart 1981 tarihinde Nişantaşı'nda dünyaya gelen isim aslen Nallıhanlıdır. Özel Bebek Yeni Yıldız ilkokulunu bitirmesinin ardından Robert College'da ortaokul ve lise eğitimini tamamladı.

2005 senesinde Koç Üniversitesi'nin Ekonomi bölümünü bitiren Çetinkaya, senaristlik ve satış-pazarlama alanlarında çalışmaya başladı. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Kürtçe ve Arapça dillerini bilen isim Bursaspor taraftarlığı ile de tanınıyor.

Eskiden Otomobil Sevdası programını sunan isim Yok Böyle Dans yarışmasına katıldı fakat ilk haftadan elenmişti.

2013 yılında Mehmet Fatih Çıtlak'la beraber Sahur Vakti programını sundu. 2015 ile 2019 seneleri aralığında Fatih Mehmet Bucak ile evli kalan ismin evliliğinden Mehmet Celal adında bir oğlu bulunuyor.

BURCU ÇETİNKAYA'NIN KO PİLOTLARI KİM?

Kariyerine 2005 senesinde Hitit Rallisi ile başlayan isim Fiat Palio ile katılım sağladığı yarışta kadınlarda 3. oldu. Fiat Rallisi'nde bayanlar kupasında 3.lük alan isim Kocaeli Rallisi'nde Bayanlar 2'ncisi; Beykoz Rallikrosu'nda sınıf 2'de 5'nci olmuştu.

2005 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası'nın 3 yarışına katılan Çetinkaya, 2005 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası Bayanlar 1'nciliğini kazandı.

Antalya'da avukatlık yapan Özlem Akgüç ile yarışan ismin daha önceki ko-pilotları Çiçek Güney ve Nehir Yılmaz oldu.

BURCU ÇETİNKAYA BAŞARILARI VE KAZANDIĞI YARIŞLAR

2005 yılında İstanbul Bayanlar Ralli Şampiyonası Şampiyonluğu, 2006 senesinde Castrol Fiesta Rallye Cup Türkiye Bayanlar Ralli Şampiyonluğu, 2006 senesinde Cup Pilotu ve Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kategori İkinciliği alan isim 2007'de Castrol Fiesta Rallye Cup Türkiye Bayanlar Ralli Şampiyonluğu aldı.

2008 yılında Castrol Fiesta Rallye Cup Türkiye Ralli Sınıf 3 Birincisi ve Fiesta Sporting Trophy International İkinciliği aldı.