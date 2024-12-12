Burhan Köroğlu kimdir? Şam Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı oldu
Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı.
Suriye'nin Şam kentinde Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.
Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.
HAKAN FİDAN TEBLİĞ ETTİ
Nuakşot Büyükelçisi Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Köroğlu’na, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarlığı görevini tebliğ etti.
BURHAN KÖROĞLU KİMDİR?
Burhan Köroğlu, 1962 İstanbul’da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitiren Burhan Köroğlu, Ürdün Üniversitesinde Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi’nde İslam Felsefesi alanında Doktora yaptı.
Burhan Köroğlu’nun İslam Felsefesi, Siyaset Düşüncesi, Türk-Arap İlişkileri alanlarında yayınlanmış Türkçe, Arapça ve İngilizce telif ve tercüme eserleri vardır.