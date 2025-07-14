Bursa 15 Temmuz etkinlikleri: Mehteran takımı gösterisi ve konser düzenlenecek

Bursa Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenecek olan anma etkinliklerinin programı açıklandı. Vatandaşlar tarafından Bursa 15 Temmuz etkinlikleri nerede, saat kaçta olduğu merak ediliyor.. Açıklanan bilgilere göre mehteran takımı, 15 Temmuz belgesel gösterimleri ve Yücel Arzen konseri gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'nin dört bir tarfında anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bursa Valiliği tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan etkinliklerin programı açıklandı.

Anma etkinlikleri sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar devam edecek. Vatandaşlar tarafından Bursa 15 Temmuz etkinliklerinin saat kaçta, nerede yapılacağı araştırılıyor.

BURSA 15 TEMMUZ ETKİNLİKERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursa Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri saat 10.00'da Hamitler Şehitliği Ziyareti ile başlayacak.

Daha sonrasında Pınarbaşı Şehitliği Ziyareti gerçekleştirilecek. Saat 12.30'da ise Bursa Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif Programı yapılacak.

Saat 19:30'da ise Heykel Valilik önünden başlayarak İnönü Caddesini takiben Cumhuriyet Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

BURSA 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ise saat 20.00'de birçok etkinlik düzenlenecek. Bursa Valiliği tarafından açıklanan anma etkinlikleri ise şöyle:

15 Temmuz 2025 20:00

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Kur'an-ı Kerim Tilaveti

Protokol Konuşmaları

Türk Müziği Topluluğu Programı

"30 Kuş" Şiiri

15 Temmuz Temalı Belgesel Gösterimleri

Bursa Mehteran Takımı Gösterimleri

"Selam Olsun" Şiiri

Türk Halk Müziği Topluluğu Programı

Yücel Arzen Konseri

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece 00:13

Tüm Camilerde Sela Okunması

Dua Edilmesi ve Kapanış

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre hava muhalefeti olması durumunda program Merinos AKKM Osmangazi salonunda yapılacak.