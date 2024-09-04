Bursa Çalı Mahallesi'nde çıkan yangında söndürme işlemleri devam ediyor

04 Eylül 2024 14:03 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 14:07

Bugün öğlen saatlerinde yükselen dumanlar vatandaşları endişelendirirken sebebi Nilüfer'de bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıkması olduğu öğrenildi.

İhbarla beraber birçok sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken nedeni henüz belirlenemedi.

BURSA YANGIN SON DAKİKA NEDEN, NEREDE ÇIKTI?

Nilüfer Çalı Mahallesi'nde meydana gelen yangın geri dönüşüm tesisinde çıkarken sebebi henüz belirlenmedi.

Dumanların gökyüzüne yükselmesiyle beraber gelen ihbar sonucunda itfaiye ekipleri son hızla söndürme işlemlerine başladı.

Çalı Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler sevk edilirken birçok polis ve sağlık ekibi de çalışmalarına başladı.

Yangın henüz kontrol altına alınamazken müdahaleler sürüyor.

Olay yerinden görüntüler: