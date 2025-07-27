Bursa Çevre Yolu ne zaman açılacak? Yangın nedeniyle trafiğe kapatılmıştı

Bursa'nın Gürsü İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsü TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri devam ediyor. Yangın tedbirleri kapsamında birçok mahalle tahliye edilirken. Bursa Çevre Yolu trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar tarafından Bursa Çevre Yolu'nun ne zaman trafiğe açılacağı ise araştırılmaya başlandı.

BURSA ÇEVRE YOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Bursa Çevre Yolu'nun ne zaman trafiğe açılacağı henüz yetkililer tarafından açıklanmadı. Yangının kontrol altına alınması veya uzaklaşmasının ardından Bursa Çevre Yolu'nun trafiğe açılacağı tahmin ediliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrım-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım D-200 Devlet Yolu'nun Erdoğanköy-Kestel kesiminden sağlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

BURSA YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bursa'nın Gürsü ve Kestel ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına müdahaleler devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da traktörlere yükledikleri su bidonlarını yangın bölgesine ulaştırmaya çalıştığı açıklandı.