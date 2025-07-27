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 | Hüseyin Bahcivan

Bursa Çevre Yolu ne zaman açılacak? Yangın nedeniyle trafiğe kapatılmıştı

Bursa'nın Gürsü ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Bursa Çevre Yolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahaleleri devam ediyor. Vatandaşlar tarafından ise Bursa Çevre Yolu ne zaman açılacağı merak ediliyor.

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Bursa Çevre Yolu ne zaman açılacak? Yangın nedeniyle trafiğe kapatılmıştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 15:34

Bursa'nın Gürsü İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsü TOKİ Konutları ile ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri devam ediyor. kapsamında birçok mahalle edilirken. Bursa Çevre Yolu trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar tarafından Bursa Çevre Yolu'nun ne zaman trafiğe açılacağı ise araştırılmaya başlandı.

Bursa Çevre Yolu ne zaman açılacak? Yangın nedeniyle trafiğe kapatılmıştı

BURSA ÇEVRE YOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Bursa Çevre Yolu'nun ne zaman trafiğe açılacağı henüz yetkililer tarafından açıklanmadı. Yangının kontrol altına alınması veya uzaklaşmasının ardından Bursa Çevre Yolu'nun trafiğe açılacağı tahmin ediliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bursa'nın ilçesi Karahıdır mevkisinde meydana gelen nedeniyle Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrım-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım D-200 Devlet Yolu'nun Erdoğanköy-Kestel kesiminden sağlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Bursa Çevre Yolu ne zaman açılacak? Yangın nedeniyle trafiğe kapatılmıştı

BURSA YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bursa'nın Gürsü ve Kestel ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına müdahaleler devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da traktörlere yükledikleri su bidonlarını yangın bölgesine ulaştırmaya çalıştığı açıklandı.

ETİKETLER
#orman yangını
#tahliye
#kestel
#gürsu
#Yangın Tedbirleri
#Bursa Yangını
#Bursa Çevre Yolu
#Aktüel
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