Bursa deprem yıkım var mı? Kandilli Rasathanesi şiddeti 4.1 olarak paylaştı

27 Ocak 2025 14:35 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 14:38

Bugün Bursa Nilüfer'de 4.1 şiddetinde sarsıntı yaşandı. Kandilli Rasathanesi şiddeti ve derinliği paylaşırken vatandaşlar Bursa deprem yıkılan bina olup olmadığını araştırdı.

Bursa'da deprem oldu! İstanbul da sallandı

Bursa'da deprem oldu! İstanbul da sallandı

27 Ocak Pazartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bursa​'da deprem​ oldu. Sarsıntı​ endişeli anlar yaşatırken yıkım​ var mı merak edilmişti. Şiddet 4.1 olarak ölçülürken derinlik 15.1 km olarak ölçüldü.

BURSA DEPREM YIKIM VAR MI?

Bugün Bursa'da yaşanan deprem endişeli anlar yaşattı. Şu an için sarsıntıda yıkılan bina olmadığı belirtiliyor. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Bursa ilimizde, merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BURSA'DA YIKILAN BİNA VAR MI?

Şu an için ilk belirlemelere göre sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum kaydedilmedi. Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre olumsuz bir durum bildirilmedi.

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU 27 OCAK?

27 Ocak Pazartesi günü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4.1 şiddetinde sarsıntı yaşandı.