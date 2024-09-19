19 Eylül 2024 09:14 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre Bursa Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Kırklareli Valiliğine atandı.

19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete​ kararlarına göre 16 ilin valisi değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın imzasıyla yayımlanan atamalara göre Bursa Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Kırklareli Valisi oldu.

Vatandaşlar tarafından Uğur Turan kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları merak ediliyor.

KIRKLARELİ VALİSİ UĞUR TURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Uğur Turan 1968 yılında Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dünyaya geldi. 1985 yılında Gümüşhane Mareşal Çakmak Öğretmen Lisesi'nde okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü tamamladı.

1990 yılında Giresun Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Uğur Turan, Tokat-Almus, Edirne-Meriç Kaymakam Vekili oldu.

Bakanlık tarafından 8 ay süreyle dil öğrenimi için İngiltere'ye gönderildi ve "Kaymakamların Başkanlık Ettiği Kurul ve Komisyonlar" adlı Kaymakamlık tezini sundu.

Kaymakamlık Kursunu (79. Dönem) üstün başarı ile bitirip dereceye girdiğinden dolayı kendi arzusu ile Sivas-Ulaş Kaymakamlığına atandı.

Görevi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kısa dönem (8 ay) olarak askerlik hizmetini tamamladı.

Diyarbakır-Hazro, Trabzon-Yomra Kaymakamı olarak görev alan Uğut Turan, Türk İdareciler Derneği tarafından verilen "Yılın İdarecisi" ödülünü aldı.

Uğur Turan'ın yaptığı görevler sırasıyla şöyle:

İçişleri BAkanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü

APK Kurul Başkanlığı'nda Daire Başkanı

Ordu-Perşembe Kaymakamlığı

Tokat-Niksar Kaymakamlığı

Gaziantep-Şahinbey Kaymakamlığı

Kütahya Vali Yardımcılığı

Sivas-Ulaş Kaymakamlığı

Turgutlu Kaymakamlığı

Başakşehir Kaymakamlığı

Bursa Gemlik Kaymakamlığı

19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Kırklareli Valiliğine atanan Uğur Turan evlidir.