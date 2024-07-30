Bursa ile İstanbul arasında giden BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

30 Temmuz 2024 16:32 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 16:34

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen BUDO'da bugün olumsuz hava koşullarından dolayı birkaç sefer iptal edildi.

Seferlerin iptal olmasıyla beraber vatandaşlar hangilerinin iptal olduğunu araştırmaya başladı.

BUDO DENİZ SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU SON DAKİKA?

30 Temmuz günü olumsuz hava koşulları olmasından dolayı 4 tane BUDO seferi iptal edildi.

30 TEMMUZ HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

Marmara Bölgesi'nde hakim olan olumsuz hava şartlarından dolayı 17:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 17:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, 20:15 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi iptal edildi.