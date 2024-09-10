Bursa Mudanya Altıntaş Mahallesi’nde su kesintisi 20.00’da bitecek

10 Eylül 2024 16:37 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 16:42

10 Eylül günü Bursa'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşandı. Sabahın erken saatlerinde suların kesilmesiyle beraber kesinti programında yer alan bilgiler araştırıldı.

Türkiye'de ilk kez rastlandı! İlgi çeken keşif: Bu yılın sürprizi "Millefiori"

Türkiye'de ilk kez rastlandı! İlgi çeken keşif: Bu yılın sürprizi "Millefiori"

Bugün erken saatlerde başlayan planlı arıza çalışmaları devam ediyor. Bursa Mudanya'da birkaç mahallede etkili olan su kesintisi sonrası sular ne zaman gelecek merak edildi.

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK 10 EYLÜL?

Bugün meydana gelen kesintilerden biri Mudanya oldu. Altıntaş Mahallesi (Çamlıbel Bölgesi ve Kızılay Mudanya Gençlik ve Sağlık Kampı Dahil), Güzelyalı Burgaz Mahallesinin Altın Kum ve Adalet Konakları civarındaki arızanın 20.00'da bitmesi bekleniyor.

Mustafakemalpaşa ilçesi CUMHURİYET mahallesinde şebeke arıza olurken 17.00'de sonlanması bekleniyor.

09.00'da başlayan ve Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi civarında etkili olan kesintinin 18.00'de biteceği belirtildi.

BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ

Mudanya'nın dışında Nilüfer ilçesinde de arıza meydana geldi. Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi ,Umut sokak, Bülbül sokak, Anafartalar Caddesi, Gürgen sokak kesintileri 18.00'de sona erecek.

Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Kayapa Organize Sanayi Bölgesinde de 18.00'da bitecek.

Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi ve 2.Sanayi Cadde civarındaki arıza 18.00'de sonlanacak.