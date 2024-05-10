Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arası 16.45 ve 19.15 BUDO seferleri iptal edildi

10 May 2024 14:26 - Güncelleme : 10 May 2024 14:43

Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği tarafından 10 Mayıs Cuma günü İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Olumsuz hava koşullarından dolayı deniz seferlerinin iptal olup olmadığını ise vatandaşlar merak ediyor.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesi üzerinde yer alan bilgilere göre 16.45 ve 19.15'te Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri iptal edildi.

Ayrıca İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 17.00 ve 19.30 seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Yalova Armutlu - Bursa (Mudanya) arasındaki saat 15.25'teki seferin de gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.