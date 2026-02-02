Menü Kapat
Bursa okullar tatil mi? 3 Şubat Bursa'da yarın okulların tatil durumu belli oldu

Bursa okullar tatil mi 3 Şubat kar tatili son dakika haberleri valilik açıklaması merakla bekleniyor. Şubat ayının ilk günlerinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası ve çevre illerde alınan kar tatili kararları, Bursa’da öğrenci ve velilerin dikkatini 3 Şubat Salı gününe çevirdi. Eğitim-öğretim takvimi, resmi açıklamalar ve hava durumu tahminleri yakından takip edilirken, gözler Bursa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelecek olası duyurulara çevrildi. Kent genelinde hava koşullarına ilişkin uyarılar yapılırken, karar sürecinin nasıl işleyeceği ve günün nasıl geçeceği merak konusu oldu. Bursa’da okullar tatil mi? İşte 3 Şubat günü Bursa’da okulların tatil durumu…

Bursa okullar tatil mi? 3 Şubat Bursa'da yarın okulların tatil durumu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 21:46

2025-2026 -öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat Pazartesi günü başladı. Bu süreçte ’da 3 Şubat Salı günü için okullara ilişkin resmi açıklamalar yakından izleniyor. Bursa’da yaşayan öğrenci ve veliler gelebilecek tatil kararına odaklanmış durumda. İşte okullar ile ilgili son durum…

Bursa okullar tatil mi? 3 Şubat Bursa'da yarın okulların tatil durumu belli oldu

3 ŞUBAT BURSA HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre Bursa’da 3 Şubat Salı günü hava genel olarak soğuk ve bulutlu olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların 5-7 derece civarında seyretmesi, gece ve sabah saatlerinde ise 0-3 derece aralığına kadar gerilemesi bekleniyor. Yer yer sıcaklığın 0 derecenin altına inebileceği belirtilirken, özellikle sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği aktarılıyor. MGM verilerine göre 5 günlük Bursa hava tahmin raporu şöyledir:

Bursa okullar tatil mi? 3 Şubat Bursa'da yarın okulların tatil durumu belli oldu

Yağış beklentisi ise hafif kar yağışı veya karla karışık yağmur şeklinde ifade ediliyor. Bazı tahminlerde kent genelinde yaklaşık 0,8 santimetre civarında kar birikimi ihtimali bulunuyor. Yağışın aralıklı ve kısa süreli olacağı, rüzgarın ise kuzey yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Sabah saatlerinde sis veya pus görülme ihtimali de tahminler arasında yer alıyor.

Bursa okullar tatil mi? 3 Şubat Bursa'da yarın okulların tatil durumu belli oldu

BURSA OKULLAR TATİL Mİ 3 ŞUBAT?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim-öğretim takvimine göre ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başladı ve bu takvimde ikinci döneme ilişkin herhangi bir genel erteleme ya da değişiklik yer almıyor. Bu çerçevede 3 Şubat Salı günü için eğitim-öğretim faaliyetlerine dair merkezi bir karar bulunmuyor.

Bursa okullar tatil mi? 3 Şubat Bursa'da yarın okulların tatil durumu belli oldu

Bursa Valiliği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 Şubat Salı günüyle ilgili özel bir kar tatili veya eğitime ara verilmesine yönelik resmi bir açıklama yapılmış değil. Çevre illerde, özellikle Trakya bölgesindeki bazı şehirlerde 2 Şubat tarihinde kar nedeniyle tatil uygulanmış olsa da Bursa için aynı yönde bir duyuru paylaşılmadı.

Bursa okullar tatil mi? 3 Şubat Bursa'da yarın okulların tatil durumu belli oldu

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Tatil kararlarının, hava koşullarına bağlı olarak genellikle gece yarısı ya da sabahın erken saatlerinde valilikler tarafından kamuoyuna duyurulduğu biliniyor. Bu nedenle 3 Şubat Salı günü için olası bir karar ihtimali, resmi kanallar üzerinden yapılacak açıklamalara bağlı bulunuyor.

Yetkililerden gelecek duyuruların takip edilmesi önerilirken, en güncel bilgilere Bursa Valiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün duyuruları üzerinden ulaşılabiliyor. Yeni bir gelişme olursa haberimiz detaylarından ilerleyen saatlerde öğrenebilirsiniz.

#Eğitim
#Yaşam
#Son Dakika
#bursa
#Aktüel
