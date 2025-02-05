Bursa’da okullar tatil mi? SON DAKİKA! 6 Şubat Bursa’da kar yağışı başlıyor

05 Şubat 2025 22:41 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 22:42

Bursa’da kar yağışı uyarısı gelmesi nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü okulların son dakika tatil olup olmayacağı merak konusu. Öğrenciler ve veliler, 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Bursa Valiliği'nden tatil kararı bekleniyor. Bursa Valiliği kar tatili açıklaması yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Perşembe ve Cuma günleri için kar yağışı beklentisi devam ederken, sıcaklıklar gece saatlerinde 1 dereceye kadar düşecek. Karla mücadele ekipleri, özellikle yüksek kesimlerdeki yolların kapanmaması için hazır bekliyor.

Bursa'da yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı başladı. Okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda resmi açıklama merak ediliyor.

BURSA 6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Bursalı öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor.

Bursa Valiliği tarafından yarın okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Ancak, kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu Bursa'da, yerel valiliklerin tatil kararlarına dair son dakika açıklamaları bekleniyor.

BURSA VALİLİĞİ OKULLAR TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Bursa Valiliği, vatandaşları soğuk havaya karşı uyarıda bulunmuştu. Ancak, okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

MEB ve il valiliklerinin yaptığı açıklamalar doğrultusunda, kar tatili yapılan iller ve ilçeler belli olacak. Bursa Valiliği'nden gelecek resmi açıklamalar, öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

6 ŞUBAT PERŞEMBE BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da Perşembe ve Cuma günü kar yağışı bekleniyor. Bu durum, okulların tatil edilmesi ihtimalini gündeme getiriyor.

Bursa Valiliği tarafından yarın okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda resmi bir duyuru bekleniyor.

BURSA'DA HAVA DURUMU NASIL, KAR MI YAĞIYOR?

Bursa'nın yüksek kesimlerinde yoğun, merkezinde ise kar yağışı başladı. Gün boyunca 7 derece civarında seyreden sıcaklıkların gece saatlerinden itibaren 1 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

Kar alarmı verilen Bursa'da ekipler teyakkuz durumuna geçti. Özellikle şehrin yüksek kesimlerindeki köy yollarının kapanmaması için karla mücadele araçları hazır hale getirildi.

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa Valiliği tarafından 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle durum takip ediliyor.

BURSA'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Perşembe ve Cuma günü Bursa'da kar yağışı bekleniyor. Ancak, kesin süre hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştır.

BURSA VALİLİĞİ TARAFINDAN OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Bursa Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine dair henüz bir açıklama yapılmamıştır. Son dakika açıklamaları bekleniyor.