Bursa Orhangazi'de yat fabrikasında çıkan yangının nedeni henüz belirlenmedi

07 Ağustos 2024 09:25 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:27

Bugün 07.30'da Orhangazi'de yat fabrikasında yangın çıkmasının ardından son dakika yangın söndürüldü mü, neden çıktı merak edilirken itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı.

BURSA ORHANGAZİ YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜ MÜ?

07.30 civarında çıkan yangın henüz söndürülemezken ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi olan Sirena Marine’nin fabrikasında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken Yalova-Bursa karayolu üzerinde bulunan fabrikada çalışmalar sürüyor.

Bir süre önce ek tesis yapılan fabrikanın eski binasında çıkan yangının sebebine dair bir açıklama gelmezken Orhangazi yangınına müdahale sürüyor.