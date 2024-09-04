Bursa siyah inciri AB’nin coğrafi işaret listesine girdi: Lezzeti tescillendi

04 Eylül 2024 11:40 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:43

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla Bursa siyah incirinin tescillendiğini, “Bursa'nın siyah inciri, Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisinden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti oldu. Böylelikle AB'den tescilli ürün sayımız 26'ya yükseldi. Dün söylemiştik listeye yenilerin ekleneceğini, devamı da gelecek.” ifadeleriyle açıkladı.

BURSA SİYAH İNCİRİ AB’DEN TESCİL ALDI MI?

Bursa'nın siyah inciri, Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisinden sonra AB tarafından tescillenen 26.ürün oldu.

TÜRKİYE’NİN KAÇ ÜRÜNÜ AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN TESCİL ALDI?

Bursa siyah inciri ile Avrupa Birliği’nden tescil alan ürünlerimizin sayısı 26’ya yükselirken dördü ilan aşamasında olmak üzere 61 ürünün tescil başvuruları devam ediyor.

AVRUPA BİRLİĞİNDEN TESCİL ALAN ÜRÜNLERİMİZ NELER?

Avrupa Birliği’nden tescil alan ürünlerimiz şu şekilde;

Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri.