Bursa su kesintisi 5 Ağustos: Gemlik, Nilüfer, Osmangazi BUSKİ su arızası bilgileri

5 Ağustos günü erken saatlerde başlayan su kesintisi hakkında yapılan açıklamaya göre bazı ilçelerde arıza bakım çalışması yapılacak.

BURSA SU KESİNTİSİ 5 AĞUSTOS

Bursa Gemlik Eşref Dinçer'de İÇME SUYU ARIZA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI nedeniyle 09.30'da başlayan su kesintisi 12.30'a kadar sürecek.

Nilüfer Balat'ta 11.50'de sona erecek su kesintisi için yapılan açıklama şöyle oldu:

"NİLÜFER İLÇESİ; C4 _ B - 36 Alt Bölgesinde Bulunan Balat Mahallesi Ahievran Sokak Ve Civarı "ARIZA" Nedeniyle 05.08.2025 Tarihinde 09:50 ile 11:50 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir."

BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Osmangazi Çiftehavuzlar'da 12.00'de sona erecek olan kesinti hakkında "Osmangazi İlçesi C4 B33 Alt bölgesinde bulunan Çiftehavuzlar Mahallesi Çağdaş sokak ve civarı arıza nedeniyle 05.08.2025 Tarihinde 10:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir. açıklaması yapıldı.

Osmangazi Tahtakale Mahallesi Kazım Baykal Cadde civarında meydana gelen arıza sebebiyle 10.00 ile 12.00 aralığında kesinti yaşanacağı da belirtildi.