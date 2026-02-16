Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Bursa su kesintisi listesi 16 Şubat! BUSKİ Osmangazi, Demirtaş, Yıldırım, Mudanya su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Bursa Demirtaş, Yıldırım, Mudanya su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. BUSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre bugün Bursa'nın 4 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı yaşanan su kesintilerinden etkilenen ilçeler ve mahalleler açıklandı. Vatandaşlar tarafından Bursa Osmangazi, Demirtaş, Yıldırım, Mudanya su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek merak ediliyor. İşte 16 Şubat Bursa su kesintisi listesi...

Bursa su kesintisi listesi 16 Şubat! BUSKİ Osmangazi, Demirtaş, Yıldırım, Mudanya su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 11:19

Bursa su kesintisi listesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından açıklandı. BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre arıza kaynaklı Osmangazi, Demirtaş, Yıldırım ve Mudanya ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. BUSKİ tarafından yaşanan su kesintilerinin ne zaman, saat kaçta biteceği duyuruldu.

Bursa su kesintisi listesi 16 Şubat! BUSKİ Osmangazi, Demirtaş, Yıldırım, Mudanya su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 16 ŞUBAT BUSKİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinin Bademli mahallesinde su kesintisi yaşanıyor. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mudanya İlçesi, Bademli Mahalleleri Mehter Caddesi ve civarında, 07.02.2026 - 21.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Bursa su kesintisi listesi 16 Şubat! BUSKİ Osmangazi, Demirtaş, Yıldırım, Mudanya su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Bademli ilçesinin yanı sıra Mustafakemalpaşa ilçesinin Hamzabey ve Züferbey mahallelerinde de su kesintisi meydana geldi. Hamzabey ilçesinde yaşanan su kesintisinin 18 Şubat 2026 saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor. Züferbey ilçesinde ise su kesintisinin 20 Şubat 2026 saat 18.00'de sona erecek. Su kesintilerinin zaman zaman yapılan çalışmalar kapsamında yaşandığı belirtildi. Sürekli bir su kesintisinin yaşanmadığı aktarıldı.

Yıldırım ilçesinin ise Anadolu mahallesinde su kesintisi yaşanıyor. BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre C3_D10 alt bölgesinde bulunan Anadolu Mahallesi 1. Kalem Sokak ve Civarı'nda arıza çalışması yapılıyor. Su kesintisinin saat 12.00'de sona ereceği duyuruldu.

Bursa su kesintisi listesi 16 Şubat! BUSKİ Osmangazi, Demirtaş, Yıldırım, Mudanya su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

BURSA DEMİRTAŞ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı olan Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saat 09.30'dan sıralarından beri su kesintisi yaşanıyor. "alt yapı ana hat arıza" çalışması nedeniyle yaşanan su kesintisinin saat 18.00'de sona ereceği açıklandı. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda ise suların erken verilebileceği de bildirildi.

