Bursa uçak kazasında ölü, yaralı var mı? Uçuş okuluna ait uçak düştü

08 Ocak 2025 14:18 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 14:21

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası sonrasında son dakika haberinin detayları araştırıldı. 8 Ocak Çarşamba günü olan uçak kazası sonrası ölü, yaralı durumu paylaşıldı.

Bugün Bursa​'da olan uçak kazası sonrasında pilotun sağlık durumu paylaşıldı. Eğitim uçağının düşmesi sonucu son durum bilgisi gündeme geldi.

BURSA UÇAK KAZASI MI OLDU SON DAKİKA?

Bursa'd özel bir uçuş okulunun uçağı kaza kırıma uğradı. Son dakika uçak kazası sonrasında pilotun yaralandığı öğrenilirken hayati bir sorun olmadığı belirtildi.

BURSA UÇAK KAZASI ÖLÜ, YARALI VAR MI?

8 Ocak günü 12.45 civarında meydana gelen uçak kazasında ölü bulunmazken pilot​ hafif yaralı olarak kurtuldu. Kaza kırıma uğrayan uçak sonrası soruşturma başlatıldı. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BURSA VALİLİĞİ

BASIN DUYURUSU

İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. BURSA VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü"