Bursa Uludağ’da kar var mı? Bugün ve yarının hava durumu tahmini paylaşıldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Kasım 2024 15:03 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 15:04

Turizm için önemli olan yerlerden bir tanesi olan Uludağ'da kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün birçok ilde kar yağışı oldu. İstanbul'da yılın ilk karı yağdı.

MGM​ verilerine aracılığıyla gün içinde nerede kar​ yağacağını öğrenebiliyoruz. Binlerce kişinin gündeminde ise Bursa​ Uludağ​'da kar yağışı yer aldı. AKOM, Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış​ beklentisinden dolayı uyarıda bulunmuştu. Erken saatlerden itibaren ülke genelinde yağışlı hava devam ediyor. BURSA ULUDAĞ'DA KAR VAR MI 23 KASIM? Bursa Uludağ'da sıcaklıkların -10 derecelere kadar inmesinin ardından kayak merkezinde kar örtüsü görüldü. Sezonun ilk kar yağışının gerçekleşmesiyle beraber ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı. Kar yağışıyla beraber Uludağ'a ziyaretçi akımı da başladı. Yolların kapanma ihtimaline karşın ekipler yol çalışmalarına başladı. Erken saatlerde başlayan kar yağışı sonrasında kar kalındığı 5 santimetreye kadar ulaştı. BURSA'DA YARIN KAR YAĞACAK MI 24 KASIM PAZAR? Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve 5 günlük olmak üzere il il hava durumu tahminini paylaşıyor. Bugün için ülke genelinde soğuk hava ve yağış uyarısında bulunmuştu. MGM verilerine göre 24 Kasım Pazar günü Bursa'da kar yağışı devam edecek. İlgili Haberler İstanbul’da kar yağıyor mu? Yılın ilk kar yağışı başladı