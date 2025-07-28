Bursa yangını söndürüldü mü, kontrol altına alındı mı son dakika? Harmancık yeniden alevlere teslim

Türkiye'nin yüreklerini yakan Bursa Harmancık yangınında ekipler çalışmalara devam ederken yeniden başladı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği orman yangınında büyük bir alan hasar gördü.

BURSA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Bursa'nın Harmancık ilçesi Meyran Rampası mevkisinde orman yangını yeniden etkili oldu. Ormanlık alanda çıkan yangın için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yoğun rüzgar nedeniyle alevler geniş alana yayılırken yerleşim alanlarına ilerlememesi için çalışmalar sürüyor.

BURSA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Bursa'da ormanlık alanda yaşanan yangın kısa sürede büyük alana yayıldı. Havadan ve karadan çalışmaların devam ettiği Bursa'da kontrol altına alınma çabası sürüyor. Ekipler bölgeye sevk edilirken rüzgarın etkisiyle beraber alevler yeniden şiddetlendi. Ekipler havadan ve karadan çalışmalara devam ediyor.