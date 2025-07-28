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 | Sumru Tarhan

Bursa yangını söndürüldü mü, kontrol altına alındı mı son dakika? Harmancık yeniden alevlere teslim

Bursa'da meydana gelen yangın tüm Türkiye'nin yüreklerini yaktı. Ekiplerin canla başla mücadele ettiği Bursa Harmancık yangını kontrol altına alındı mı merak edilirken bir üzücü haber daha geldi. Harmancık'ta orman yangını yeniden etkili olmaya başladı. Bursa yangın son dakika bilgileri anlık olarak paylaşılıyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 14:59

Türkiye'nin yüreklerini yakan Harmancık yangınında ekipler çalışmalara devam ederken yeniden başladı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği orman yangınında büyük bir alan hasar gördü.

BURSA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Bursa'nın Harmancık ilçesi Meyran Rampası mevkisinde yeniden etkili oldu. Ormanlık alanda çıkan için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yoğun rüzgar nedeniyle alevler geniş alana yayılırken yerleşim alanlarına ilerlememesi için çalışmalar sürüyor.

Bursa yangını söndürüldü mü, kontrol altına alındı mı son dakika? Harmancık yeniden alevlere teslim

BURSA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Bursa'da ormanlık alanda yaşanan yangın kısa sürede büyük alana yayıldı. Havadan ve karadan çalışmaların devam ettiği Bursa'da kontrol altına alınma çabası sürüyor. Ekipler bölgeye sevk edilirken rüzgarın etkisiyle beraber alevler yeniden şiddetlendi. Ekipler havadan ve karadan çalışmalara devam ediyor.

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ETİKETLER
#yangın
#bursa
#orman yangını
#Harmancık
#Orman Yangını Türkiye
#Aktüel
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