Bursa Yenişehir’de ekmek 1 TL’den satılıyor

19 Ağustos 2024 15:40 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 15:48

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2019 seçimlerinden 1 lira 20 kuruştan satılan YESAŞ ekmeğin fiyatının değişmesi gerektiğini savunan Ercan Özel verdiği sözü tuttu. Vatandaşlar ise Bursa'da ekmek nerede 1 TL'den satılıyor araştırmaya başlamıştı.

BURSA YENİŞEHİR EKMEK NEREDE 1 TL'YE SATILIYOR?

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 2019 seçimlerinden önce ekmeğin fiyatının 1 TL olması gerektiğini savunmuştu. YESAŞ üretilen ekmek 1 TL'den satılacak.

Özel, göreve geldiğinde ekmeğin 1 TL'den satışa sunulacağının sözünü verirken bugün verdiği sözü tuttu.

Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi bahçesinde 19 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 11.00 ile 13.00 aralığında ekmek fiyatı 1 TL olacak.

Ekmek satışına ise 1000 adet sınırlama getirildi.

Başkan Ercan Özel, “Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi bahçesinde bugünden itibaren her gün ekmek 1 TL’den satışa sunuldu. Böylece, yıllar önce verdiğimiz sözü de tutmuş olduk” dedi.