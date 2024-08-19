Bursa Yenişehir’de ekmek 1 TL’den satılıyor
Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 5 sene önce verdiği sözü hatırlatarak ekmek fiyatlarında indirime gitti. Yenişehir'de yaşayan vatandaşlar ise ekmek ne kadar, kaç TL merak ederken hangi fırınlarda 1 TL olduğu da gündeme geldi.
2019 seçimlerinden 1 lira 20 kuruştan satılan YESAŞ ekmeğin fiyatının değişmesi gerektiğini savunan Ercan Özel verdiği sözü tuttu. Vatandaşlar ise Bursa'da ekmek nerede 1 TL'den satılıyor araştırmaya başlamıştı.
BURSA YENİŞEHİR EKMEK NEREDE 1 TL'YE SATILIYOR?
Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 2019 seçimlerinden önce ekmeğin fiyatının 1 TL olması gerektiğini savunmuştu. YESAŞ üretilen ekmek 1 TL'den satılacak.
Özel, göreve geldiğinde ekmeğin 1 TL'den satışa sunulacağının sözünü verirken bugün verdiği sözü tuttu.
Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi bahçesinde 19 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 11.00 ile 13.00 aralığında ekmek fiyatı 1 TL olacak.
Ekmek satışına ise 1000 adet sınırlama getirildi.
Başkan Ercan Özel, “Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi bahçesinde bugünden itibaren her gün ekmek 1 TL’den satışa sunuldu. Böylece, yıllar önce verdiğimiz sözü de tutmuş olduk” dedi.