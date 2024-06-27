Bursa'da bedeninin kadavra olarak kullanılmasını isteyen Fehmettin Saymaz'ın naaşı ailesine teslim edildi

27 Haziran 2024 13:25 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 13:45

Bursa'da zatürre teşhisi nedeniyle 2013 yılında Onkoloji Hastanesi'ne yatırılan Fehmettin Saymaz hayatını kaybetmişti.

70 yaşındaki iki çocuk babası Saymaz, bedeninin kadavra olarak kullanılmasını vasiyet etti.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDE 11 YIL BOYUNCA KULLANILDI

Saymaz'ın vasiyeti üzerine naaşı kadavra olarak kullanılmak için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.

Burada tıp fakültesi öğrencilerinin derslerinde kadavra olarak kullanılan Saymaz'ın naaşının 11 yılın ardından ailesine teslim edilmesine karar verildi.

Aile fertlerinden kardeşi Ergin Saymaz, kızı Çiğdem Saymaz Narlı ve Semra Kama törenle naaşı teslim aldılar.

FAHRETTİN SAYMAZ'IN NAAŞI BALIKESİR'E GÖTÜRÜLDÜ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine götürülen naaş, cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilecek.

Konu ile ilgili Çiğdem Saymaz Narlı şu ifadeleri söyledi:

"Babam 11 sene önce vefat etti. Ölmeden önce kendi isteği, kadavra olarak teslim olmaktı. Biz de çok büyük zorluklarla annem, eniştem uğraşarak teslim ettik. Bu tür durumlar yaygın olmuyormuş. Neredeyse vazgeçecektik. Uludağ Üniversitesi'ne kadavra olarak bağış yapıldı. Babam askeri hastanede röntgen teknisyeni olarak görev yapıyordu. En son görev yeri Denizli idi. Orada emekli oldu. Orada yaşıyorduk. Babamın neden vefat ettiği tam anlaşılamadı. Zatürre dediler. En son biz öğrendiğimizde, akciğerine sıçrama yapmış. Hangi kanser türüydü tam net bilmiyoruz. Çabuk ilerleyen bir hastalıkmış. Denizli'de bir aya yakın kaldık hastanede. Kendi imkanlarımızla Bursa'ya geldiğimizde ilk olarak Göğüs Hastanesi'nde tedavi gördü. Onkoloji Hastanesi'ne bir hafta sonrasında yattık. Bir hafta normal kaldı. Bir hafta da yoğun bakımda geçirdi. Kendi talebiyle kadavra olmasını istedi. Annem kabul etmeyeceği için bana, amcama söyledi. Haberlerde görmüş. Kadavrasız eğitimde tıp öğrencilerinin sıkıntı yaşadığını görmüş. Kadavra ihtiyacı olduğunu duymuş, eğer vefat edersem beni kadavra olarak bağışlayın diye ısrar etti. Bağış yaparken bize 5 yıl dediler. Koronavirüs ve deprem döneminde kullanılmadığı söylendi. Geçen yıllarda telefonla aradım. Kadavra eksikliğinden dolayı daha uzun kalmış. Teslim alma talebi bizden geldi ve bugün defnedeceğiz. 11 yıl babamın hep yaşadığını düşündüm. Bugün bir eksik tamamlanmış gibi olacak. Ayvalık'ta defnedeceğiz"