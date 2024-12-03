Bursa’da deprem mi oldu? 3 Aralık günü sarsıntı Mudanya’da hissedildi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

03 Aralık 2024 14:30 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:34

Bugün Bursa'da meydana gelen sarsıntı sonrasında vatandaşlar ilk olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini kontrol etti. 3.7 şiddetindeki sarsıntı Mudanya'da hissedildi.