Bursa’da deprem mi oldu? 3 Aralık günü sarsıntı Mudanya’da hissedildi
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Aralık 2024 14:30 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:34
Bugün Bursa'da meydana gelen sarsıntı sonrasında vatandaşlar ilk olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini kontrol etti. 3.7 şiddetindeki sarsıntı Mudanya'da hissedildi.
Bugün Bursa'da hissedilen sarsıntı sonrasında Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı. 14.13'te meydana gelen sarsıntının şiddeti ve konumu da belirtildi.
BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 3 ARALIK?
Bugün Bursa'da 3.7 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü 3.7 olarak paylaşırken derinliğini 12.7 km olarak ölçtü.
Sarsıntı Yalıçiftlik Mudanya'da meydana gelirken bazı vatandaşlar hissetti.
MUDANYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Mudanya'da 3.7 şiddetinde deprem oldu. Vatandaşlar sarsıntıyı fazla hissetmezken derinliği 12.7 km olarak paylaşıldı.
Kaynak: TGRT Haber