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Bursa’da deprem mi oldu? 3 Aralık günü sarsıntı Mudanya’da hissedildi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Aralık 2024 14:30 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:34
Bursa’da deprem mi oldu? 3 Aralık günü sarsıntı Mudanya’da hissedildi

Bugün Bursa'da meydana gelen sarsıntı sonrasında vatandaşlar ilk olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini kontrol etti. 3.7 şiddetindeki sarsıntı Mudanya'da hissedildi.

Bugün Bursa​'da hissedilen sarsıntı sonrasında Kandilli Rasathanesi​ verileri paylaştı. 14.13'te meydana gelen sarsıntının şiddeti ve konumu da belirtildi.

BURSA'DA DEPREM​ Mİ OLDU SON DAKİKA 3 ARALIK?

Bugün Bursa'da 3.7 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü 3.7 olarak paylaşırken derinliğini 12.7 km olarak ölçtü.

Sarsıntı Yalıçiftlik Mudanya'da meydana gelirken bazı vatandaşlar hissetti.

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Bursa’da deprem mi oldu? 3 Aralık günü sarsıntı Mudanya’da hissedildi - 1. Resim

MUDANYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Mudanya'da 3.7 şiddetinde deprem oldu. Vatandaşlar sarsıntıyı fazla hissetmezken derinliği 12.7 km olarak paylaşıldı.

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Kaynak: TGRT Haber
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