Bursa'da orman yangınını çıkaran FETÖ'cü Ufuk Aytekin kimdir? Hava Kuvvetlerinden ihraç edildiği ortaya çıktı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını Türkiye'nin gündemine yerleşti. Vatandaşların ormanda gördüğü Ufuk Aytekin, Kışmanlar köyü yakınlarında çıkardığı iddiasıyla Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince karakola götürülmüştü.

BURSA'DA ORMAN YANGININI ÇIKARAN FETÖ'CÜ UFUK AYTEKİN KİMDİR?

Bursa'da meydana gelen büyük yangın birçok alanı küle çevirirken binlerce hayvan da hayatını kaybetti. Bursa'da çıkan yangın yürekleri yakarken incelemeler sonucunda Aytekin’in 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olduğu ortaya çıktı.

Aytekin'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yaparken 2019’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçlamasıyla hakkında işlem başlatıldığı ve ardından adli kontrol şartı ile serbest kaldığı da öğrenildi. 2021’de 375 sayılı KHK ile görevden ihraç edildiği ortaya çıkan Ufuk Aytekin'in Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulandığı öğrenildi.

HARMANCIK YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki Kışmanlar köyündeki yangın çıkardığı iddiası ile gözaltına alınan Ufuk Aytekin'in FETÖ üyeliği sebebiyle Hava Kuvvetlerinden ihraç edildiği öğrenildi. Benzin istasyonunda 5 kiloluk pek şişelerle benzin alırken görüntülenen ismin 03 HK 184 plakalı kamyonet ile istasyona geldiği görülürken 5 şişelik pet şişelerdeki suyu önce çiçeklere döktüğü ardından benzin aldığı görüldü.

Sürekli olarak telefonda konuşması da dikkat çekti. 03 HK plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin (30) şikayet üzerine Kışmanlar köyünde yangın çıkardığı iddiasıyla Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünce ekiplerince gözaltına alındı. Araştırmalar sonrasında yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı. Aytekin'in psikiyatri kaydı bulunduğu da öğrenilirken 2021 senesinde ihraç edilmesinin ardından ruhsal sorunlar yaşadığı ve istasyona uğrayarak Kışmanlar Parkı'nda ağaçları tutuşturduğunu ifadesinde itiraf etti.