Bursa’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2025 öğrenci, tam bilet ne kadar oldu belli oldu

01 Şubat 2025 13:13 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 13:18

Bursa'da yeni yıla girmemizle beraber toplu taşımaya da zam geldi. En son ağustos ayında yapılan zam sonrası şubat ayında da zam uygulandı. Vatandaşlar öğrenci ve tam otobüs biletinin ücretini araştırmaya başladı.

En son 1 Ağustos 2024 tarihinde toplu taşımaya zam gelmişti. Şubat ayına girmemizle beraber Bursa'da toplu taşıma ücretleri değişti.

BURSA TOPLU TAŞIMA ZAM MI GELDİ, NE KADAR?

Yapılan açıklamaya göre Bursa'da toplu taşımaya zam geldi. %30 oranda zam sonrası öğrenci bileti 6,5 TL olurken tam bilet 26 TL'ye ulaştı.

Burulaş tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:

"Son altı ay içerisinde, ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyen birçok temel giderde ciddi oranda maliyet artışları yaşanmıştır. Ülkemizde yaşanan maliyet artışları göz ardı edilerek yapılan kasıtlı ve yanıltıcı söylemlerin aksine, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaşam standartlarını ve bütçesini düşünmeye devam ediyor, bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

2024 yılı enflasyon verileri; TÜİK’e göre yüzde 44,38, ENAG’a göre ise yüzde 83,40 olarak açıklanmıştır. Bu artışların tamamını siz değerli hemşehrilerimize yansıtmadan azami seviyede fiyat düzenlemesi yapılması zaruri hale gelmiştir. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen, özellikle öğrencilerimizin ve sosyal destek kapsamındaki hemşehrilerimizin ekonomik şartlardan etkilenmemesi adına, ülke geneline nazaran Bursa’daki toplu taşıma ücretlerini en uygun seviyelerde tutmaya özen gösteriyoruz"

BURSA TAM, ÖĞRENCİ BİLETİ KAÇ TL OLDU 2025?

Burulaş tarafından gelen açıklamaya göre ulaşıma %30 oranda zam uygulandı. 1 Şubat 2025 itibarıyla geçerli olacak olan oranla beraber öğrenci 6,5 TL, tam bilet 26 TL oldu.