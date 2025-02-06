Bursa'da yarın okulların tatil olup olmadığı gündemde! 7 Şubat hava durumu tahmini paylaşıldı

06 Şubat 2025 15:51 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 16:02

MGM hava durumu haritasına göre Türkiye genelinde kar yağışı devam ediyor. Soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken binlerce öğrenci ve veli yarın Bursa'da okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. 7 Şubat Cuma günü hava durumu raporuna göre kar yağışı sürecek.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Binlerce öğrenci ise yarın okullarda kar tatili durumunu araştırmaya başladı. Hava durumunun olumsuz olması halinde valilikler tatil kararı alabiliyor.

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT?

7 Şubat Cuma günü Bursa'da okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Hava şartlarının olumsuz olması halinde valilikler tatil kararı alabilir.

Şu an için duyuru bulunmadığı için yarın okullarda eğitime devam edilecek.

BURSA'DA OKUL VAR MI?

Kar yağışının etkili olduğu ilde 6 Şubat Perşembe günü okullarda eğitime ara verilmemişti. 7 Şubat Cuma günü için de Bursa Valiliği tarafından herhangi bir kar tatili duyurusu gelmedi. Buna göre yarın eğitime devam edilecek.

BURSA'DA YARIN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 7 Şubat Cuma günü erken saatlerde fırtına ve bulutlu hava hakim olurken sıcaklıklar 3 ila 5 derece aralığında seyir edecek. Yarın 12.00 itibarıyla Bursa'da kar yağışı etkili olurken tüm gün boyunca sürmesi bekleniyor.