Bursa'nın Kestel ilçesinde ekmek ücretsiz dağıtılacak

16 May 2024 10:42 - Güncelleme : 16 May 2024 11:00

Bursa'nın Kestel ilçesinde 400 gram ekmek 1 TL'den ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara satılıyordu.

Bursa Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol konu ile ilgili yeni bir açıklama yaparak artık ücretsiz dağıtılacağını açıkladı.

Açıklamanın ardından vatandaşlar Kestel ekmek fiyatını ve belediyenin satış noktalarını araştırmaya başladı.

Başkan Erol tarafından açıklanan bilgilere göre ücretsiz ekmek ihtiyaç sahibi olan insanlara dağıtılıyor.

Belediye tarafından tespit edilen 1.500 aileye şimdiden ücretsiz ekmek dağıtıldı.

Yaşlı veya hastalık sebebiyle evinden çıkamayan 73 aileye ise belediye ekipleri tarafından ekmekler teslim edilecek.

Kestel Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtımları belediye fırınından yapılıyor.

Ayrıca Başkan Erol'un belirttiği bilgilere göre belediye fırınında üretilen 400 gram kaliteli ekmek durumu yerinde olan vatandaşlara ise yarı fiyatından yani 10 TL'den satılıyor.