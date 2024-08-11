Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor

11 Ağustos 2024 18:38 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 18:38

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangınlarının da sayısı giderek artmaya başladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bağlı olan Gündoğdu Mahallesi'nde yer alan radyo vericilerinin bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı.

Vatandaşlar tarafından yangının son durumu merak ediliyor.

BURSA OSMANGAZİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Osmangazi ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı saat 16.00 sıralarında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gönderilen Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi tarafından yangın havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor.