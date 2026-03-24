Bursaspor Gebzespor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan 29. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bursaspor ile Güzide Gebzespor, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak.

BURSASPOR - GÜZİDE GEBZESPOR PUAN DURUMLARI

Bursaspor, ligde oynadığı 28 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 64 puanla zirvede yer alıyor. Yeşil-beyazlı ekip, sezon boyunca attığı 71 gole karşılık kalesinde sadece 17 gol gördü ve hem hücum hem savunma performansıyla dikkat çekici bir grafik çizdi. İç sahada oynadığı karşılaşmalarda yüksek skorlar elde etmesiyle bilinen Bursaspor, taraftarı önünde oynayacağı bu maçta da puan kaybı yaşamak istemiyor.

Güzide Gebzespor ise 28 maç sonunda 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 54 puan topladı ve ligde 6. sırada bulunuyor. Rakip fileleri 50 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 20 gol gördü. Sezon genelinde dengeli bir performans sergileyen Gebzespor, deplasman maçlarında zaman zaman zorlanmasına rağmen üst sıralardaki yerini korumayı sürdürüyor.

BURSASPOR GEBZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor ile Güzide Gebzespor arasında oynanacak mücadele, Bi Kanal üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyebilecek.

Maçın başlama saati 19.00 olarak belirlenirken, karşılaşma günü ve saatiyle birlikte yayın bilgileri de netleşmiş durumda. İzleyiciler, televizyon ve uydu üzerinden belirtilen kanal seçenekleriyle karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

BURSASPOR - GÜZİDE GEBZESPOR NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma, Digiturk platformunda 71. kanaldan izlenebilecek. Bunun yanı sıra D-Smart kullanıcıları da 100. kanal üzerinden yayına erişim sağlayabilecek. Uydu üzerinden izlemek isteyenler için ise Türksat frekans bilgileri paylaşıldı.

Türksat HD yayını için 11425 V frekansı ve 30000 sembol oranı kullanılacak. SD yayın için ise 12265 V frekansı ve 27500 sembol oranı üzerinden izleme imkânı bulunuyor. Ayrıca Bi Kanal’ın resmi internet sitesi üzerinden de karşılaşmayı takip etmek mümkün olacak.

BURSASPOR - GÜZİDE GEBZESPOR İSTATİSTİKLERİ

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Güzide Gebzespor, sahasında Bursaspor’u 4-1 mağlup etti. Bu sonuç, iki ekip arasındaki rekabette dikkat çeken skorlar arasında yer aldı.

Bursaspor’un sezon genelinde attığı gol sayısının yüksekliği ve kalesinde gördüğü düşük gol sayısı dikkat çekiyor. Güzide Gebzespor ise dengeli gol istatistiği ile mücadele ediyor. İki takımın da sezon boyunca aldığı sonuçlar ile bu karşılaşma önemli bir mücadeleye sahne olacak