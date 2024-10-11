Bursaspor-Kahramanmaraş Spor maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

11 Ekim 2024 10:14 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:28

TFF 3. Lig kapsamında oynanacak olan Bursaspor-Kahramanmaraş Spor maçının biletlerinin satışa çıkmasının ardından ne zaman, saat kaçta oynanacağı merak edildi. Ayrıca kulübün başkanı Enes Çelik sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Bursaspor-Kahramanmaraş Spor maçının hangi kanalda yayınlanacağını da açıkladı.

TFF 3. Lig kapsamında bu hafta oynanacak olan karşılaşmalarda Bursaspor​ evinde Kahramanmaraş Spor'u ağırlayacak.

Karşılaşmanın başlamasına günler kala taraftarlar tarafından Bursaspor-Kahramanmaraş Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

BURSASPOR-KAHRAMANMARAŞ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor-Kahramanmaraş Spor maçı 13 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Mehmet Çağatay Lakot yönetecek..

Lakot'un yardımcılıklarını ise Eren Öksüzler ve Furkan Çıraklar yapacak.

Dördüncü hakem olarak Muhammet Alperen Çopur görev alacak.

BURSASPOR-KAHRAMANMARAŞ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre TFF 3. Lig'de bu hafta oynanacak olan Kahramanmaraş Spor karşılaşması 19.00'da A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Çelik'in konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:

"Sahamızda oynayacağımız Kahramanmaraş Spor müsabakası, yaptığımız görüşmeler neticesinde ulusal kanal A Spor tarafından yayınlanacaktır. Marka değerimizi yansıtabilmek adına her alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz."

BURSASPOR-KAHRAMANMARAŞ SPOR BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yeşil-beyazlıların Kahramanmaraş Spor maçının biletleri bugün (13 Ekim 2024) saat 10.00 itibarıyla satışa çıktı.

Kulüp tarafından açıklanan bilet fiyatları ise şöyle:

• Kale Arkası Tribünleri: 150 TL

• Doğu Alt ve Üst Tribünleri: 350 TL

• Batı Alt ve Üst Tribünleri: 900 TL