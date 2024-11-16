Bursaspor maçı bugün oynanacak, yayınlandığı kanal belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Kasım 2024 12:42 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 12:47

TFF 3. Lig'de heyecan sürüyor. Futbolseverlerin yakında takip ettiği ligde bugün Bursaspor ile Bulvarspor karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyenler için yayınlandığı kanal da duyuruldu.

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3. Lig'de yarış sürerken bugün Bursaspor​'un karşılaşması oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan maç takvimine göre bu akşam Bursaspor'un müsabakası gerçekleşecek. BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Bursaspor ve Bulvaspor karşılaşması bugün 14.00'te oynanırken TRT Spor​ ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İzlemek isteyenler TRT Spor ekranlarında maçı izleyebilecek. BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR? TFF 2. Lig Karaköprü Bld. – Altınordu | 14.00 TFF 3. Lig Bursaspor – Bulvarspor | 14.00 Beykoz İshaklı Spor – Balıkesirspor | 14.00 Silifke Bld. – Artvin Hopa | 14.00 Orduspor – Kömürspor | 14.00 UEFA Uluslar Ligi Azerbaycan​ – Estonya | 17.00 Gürcistan – Ukrayna | 20.00 Karadağ – İzlanda | 20.00 İlgili Haberler 16 Kasım Cumartesi TFF 3. Lig maç programı belli oldu