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Bursaspor maçı bugün oynanacak, yayınlandığı kanal belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Kasım 2024 12:42 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 12:47
Bursaspor maçı bugün oynanacak, yayınlandığı kanal belli oldu

TFF 3. Lig'de heyecan sürüyor. Futbolseverlerin yakında takip ettiği ligde bugün Bursaspor ile Bulvarspor karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyenler için yayınlandığı kanal da duyuruldu.

3. Lig'de yarış sürerken bugün Bursaspor​'un karşılaşması oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan maç takvimine göre bu akşam Bursaspor'un müsabakası gerçekleşecek.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor ve Bulvaspor karşılaşması bugün 14.00'te oynanırken TRT Spor​ ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İzlemek isteyenler TRT Spor ekranlarında maçı izleyebilecek.

Bursaspor maçı bugün oynanacak, yayınlandığı kanal belli oldu - 1. Resim

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

TFF 2. Lig

Karaköprü Bld. – Altınordu | 14.00 

TFF 3. Lig 

Bursaspor – Bulvarspor | 14.00 

Beykoz İshaklı Spor – Balıkesirspor | 14.00 

Silifke Bld. – Artvin Hopa | 14.00 

Bursaspor maçı bugün oynanacak, yayınlandığı kanal belli oldu - 2. Resim

Orduspor – Kömürspor | 14.00

UEFA Uluslar Ligi

Azerbaycan​ – Estonya | 17.00

Gürcistan – Ukrayna | 20.00

Karadağ – İzlanda | 20.00

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Kaynak: TGRT Haber
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