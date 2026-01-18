Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? 1461 Trabzon FK Bursaspor maçı bugün saat kaçta?

Bursaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacağı gündem oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor bugün deplasmanda 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada Bursaspor galibiyet alırsa liderliğini garantilemiş olacak. Taraftarlar tarafından 1461 Trabzon FK - Bursaspor maçı canlı nereden izlenir, ne zaman, saat kaçta sorularının cevapları merak ediliyor. Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı.

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? 1461 Trabzon FK Bursaspor maçı bugün saat kaçta?
maçı canlı nereden izlenir taraftarlar tarafından merak ediliyor. Kırmızı Grup 19. hafta maçları kapsamında 1461 Trabzon FK - Bursaspor maçı oynanacak. Ligde lider olan Bursaspor karşılaşmadan galibiyet alarak 1. sıradaki yerini korumak istiyor. 11. sırada bulunan 1461 Trabzon FK ise Bursaspor maçı ile yükseliş yaşamayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu belli oldu.

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? 1461 Trabzon FK Bursaspor maçı bugün saat kaçta?

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bursaspor bu sezon ligde oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 41 puan toplayan Bursaspor ligde 1. sırada yer alıyor.

1461 Trabzon FK ise bu sezon 18 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 27 puan topladı. 1461 Trabzon FK güncel olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 11. sırada yer alıyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? 1461 Trabzon FK Bursaspor maçı bugün saat kaçta?

İki takım tarihleri boyunca birbirleriyle ise 3 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 2'sinde 1461 Trabzon FK kazanırken, 1 tanesinde ise Bursaspor galibiyet aldı. 1461 Trabzon FK ve Bursaspor arasında oynanan karşılaşmaların tarihleri ve sonuçları ise şöyle:

30.08.2025 | Bursaspor 1:0 1461 Trabzon FK

07.04.2024 | Bursaspor 1:2 1461 Trabzon FK

26.11.2023 | 1461 Trabzon FK 3:0 Bursaspor

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? 1461 Trabzon FK Bursaspor maçı bugün saat kaçta?

1461 TRABZON FK - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

1461 Trabzon FK - Bursaspor maçı canlı olarak Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından izlenebilecek. Taraftarlar karşılaşmayı bu iki kanal aracılığıyla şifresiz olarak takip edebilecekler. Bursaspor'un bu sezon oynayacağı bütün karşılaşmalar Bi Kanal Tv ve AS TV ekranlarından yayınlanacak.

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? 1461 Trabzon FK Bursaspor maçı bugün saat kaçta?

1461 TRABZON FK - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçları kapsamında oynanacak olan 1461 Trabzon FK - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 13.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre ise karşılaşmada hakem Yusuf Ziya Gündüz düdük çalacak. Gündüz'ün yardımcılıklarını ise Turan Çelik ve Mustafa Pelit yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Bekir Doğan olacağı açıklandı.

#Bursaspor
#Canlı Maç
#As Tv
#Tff 2. Lig
#Bi Kanal Tv
#1461 Trabzon Fk
#Aktüel
