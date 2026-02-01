Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bursaspor Adanaspor maçı bugün saat kaçta?

Bursaspor - Adanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu taraftarların gündeminde yer alıyor. TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor maç fazlasıyla puan tablosunda 1. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar 22. hafta mücadeleleri kapsamında bugün 17. sırada bulunan Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşma öncesinde Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir soruları gündeme geldi.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor - Adanspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından yayınlanacak. Bursaspor bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet topladı. Maç fazlasıyla 47 puanla lider olan Bursaspor karşılaşmadan 3 puan alarak liderliğini korumak istiyor. Adanaspor ise bu sezon 21 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. 4 puan toplayan Adanspor ligde 17. sırada yer alıyor.

BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Bursaspor - Adanaspor maçı canlı Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından izlenebilecek. Bursaspor'un bu sezon oynayacağı bütün karşılaşmalar bu kanallar aracılığıyla yayınlanacak.

BURSASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig 22. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Bursaspor - Adanaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre mücadelede hakem Gürkan Özbalkanlı düdük çalacak. İsmail Semih İleri ve Emirhan Durmaz'ın yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Fuat Filiz olacağı duyuruldu.