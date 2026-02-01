Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bursaspor Adanaspor maçı bugün saat kaçta?

Bursaspor maçı canlı izle nereden taraftarlar tarafından merak ediliyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçları kapsamında bugün Bursaspor evinde Adanaspor'u ağırlayacak. Bursaspor karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak liderliğini korumak istiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir belli oldu. Bursaspor - Adanaspor maçı bugün saat kaçta başlayacak açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bursaspor Adanaspor maçı bugün saat kaçta?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 14:45

- Adanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu taraftarların gündeminde yer alıyor. 'de mücadele eden Bursaspor maç fazlasıyla puan tablosunda 1. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar 22. hafta mücadeleleri kapsamında bugün 17. sırada bulunan ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşma öncesinde Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir soruları gündeme geldi.

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bursaspor Adanaspor maçı bugün saat kaçta?

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor - Adanspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından yayınlanacak. Bursaspor bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet topladı. Maç fazlasıyla 47 puanla lider olan Bursaspor karşılaşmadan 3 puan alarak liderliğini korumak istiyor. Adanaspor ise bu sezon 21 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. 4 puan toplayan Adanspor ligde 17. sırada yer alıyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bursaspor Adanaspor maçı bugün saat kaçta?

BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Bursaspor - Adanaspor maçı canlı Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından izlenebilecek. Bursaspor'un bu sezon oynayacağı bütün karşılaşmalar bu kanallar aracılığıyla yayınlanacak.

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bursaspor Adanaspor maçı bugün saat kaçta?

BURSASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig 22. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Bursaspor - Adanaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre mücadelede hakem Gürkan Özbalkanlı düdük çalacak. İsmail Semih İleri ve Emirhan Durmaz'ın yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Fuat Filiz olacağı duyuruldu.

ETİKETLER
#Spor
#Bursaspor
#maç programı
#adanaspor
#Canlı İzleme
#Tff 2. Lig
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.