Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bursaspor Kırklarelispor maçı saat kaçta başlayacağı belli oldu

Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir taraftarlar tarafından merak ediliyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik mücadelesi veren Bursaspor bugün Kırklarelispor ile 24. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmaya saatler kaldı. Karşılaşmada Bursaspor galibiyet alırsa maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Peki Bursaspor - Kırklarelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir?

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma açıklanan bilgilere göre AS TV ve Bi Kanal TV ekranlarından yayınlanacak. Bursaspor bu sezon ligde oynadığı 23 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 51 puanla averaj farkı ile Bursaspor ligde 2. sırada yer alıyor. Bursaspor karşılaşmadan galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Kırklarelispor ise bu sezon 23 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligde 24 puanla 14. sırada yer alan Kırklarelispor karşılaşmadan 3 puan alıp, küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Bursaspor - Kırklarelispor maçı canlı olarak Bi Kanal TV ve AS TV ekranları aracılığıyla izlenebilecek. Taraftarlar karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecekler. Bursaspor ile Kırklarelispor tarihleri boyunca 3 kere kaşrı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların tamamında Kırklarelispor galibiyet ile ayrıldı.

BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı grup 24. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Bursaspor - Kırklarelispor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre kritik karşılaşmayı hakem Muhammed Taha Onat yönetecek. Onat'ın yardımcılıklarını ise Sezgin ŞAhvaz ve Uğur Çakmak yapacakken, dördüncü hakem olarak Deniz Güven görev alacak.