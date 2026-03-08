Menü Kapat
TGRT Haber
Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Muşspor Bursaspor maçı saat kaçta açıklandı

Bursaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçları kapsamında Bursaspor bugün Muşspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bursaspor karşılaşmadan galibiyet alarak puan farkını açmak istiyor. Karşılaşmaya saatler kala Bursaspor maçı bugün hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Muşspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta açıklandı.

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Muşspor Bursaspor maçı saat kaçta açıklandı
maçı hangi kanalda, nereden izlenir taraftarlar tarafından merak ediliyor. Kırmızı Grup 27. hafta maçları kapsamında bugün lider Bursaspor, 5. sıradaki Muşspor ile karşı karşıya gelecek. Bursaspor karşılaşmadan 3 puan alarak son haftalarda yakaladığı galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Son haftalarda yükselişe geçen bir diğer takım Muşspor'da karşılaşmadan 3 puanı alarak, galibiyet serisini 3'e çıkarmayı planlıyor. Taraftarlar tarafından Muşspor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Muşspor Bursaspor maçı saat kaçta açıklandı

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Muş Şehir Stadı'nda oynanacak olan Muşspor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre AS TV ve Bi Kanal ekranlarından yayınlanacak. Bursaspor bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 26 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 60 puan toplayan Bursaspor ligde 1. sırada yer alıyor. Muşspor ise 26 maçta 16 galibiyet ile 5 beraberlik ve mağlubiyet aldı. 53 puan toplayan Muşspor ligde 5. sırada bulunuyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Muşspor Bursaspor maçı saat kaçta açıklandı

MUŞSPOR - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Muşspor - Bursapsor maçı canlı olarak AS TV ve Bi Kanal ekranlarından izlenebilecek. Taraftarlar karşılaşmayı bu iki kanal aracılığıyla şifresiz olarak anlık bir şekilde takip edebilecekler. yeşil-beyazlıların bu sezon oynayacağı bütün karşılaşmalar bu iki kanaldan yayınlanacak.

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Muşspor Bursaspor maçı saat kaçta açıklandı

MUŞSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Muşspor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 13.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakemi duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre mücadelede hakem Yakup Özhan düdük çalacak. Özhan'ın yardımcılıklarını ise Buğra Can Semercioğlu ve Uğur Aydoğdu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Abdurrahman Faruk Avşar olacağı açıklandı.

#Bursaspor
#As Tv
#Tff 2. Lig
#Muşspor
#Bi Kanal
#Aktüel
