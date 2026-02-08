Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir, saat kaçta? Isparta 32 Bursaspor maçına saatler kaldı

Bursaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda taraftarlar tarafından merak ediliyor. TFF 2. Lig 23. hafta maçları kapsamında Bursaspor ile Isparta 32 Spor karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada iki takım da galibiyet alarak lig atlama hedefleri doğrultusunda büyük bir adım atmayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Isparta 32 Spor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli odlu.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Isparta Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Isparta 32 Spor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından yayınlanacak. Bursaspor bu sezon TFF 2. Lig'de oynadığı 20 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 44 puan toplayan Bursaspor ligde 1. sırada yer alıyor. Bursaspor karşılaşmadan galibiyet alırsa en yakın rakibi ile puan farkını 4'e çıkartacak. Isparta 32 Spor ise bu sezon 21 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 36 puan toplayan Isparta 32 Spor ligde 6. sırada yer alıyor.

BURSASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Isparta 32 Spor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre canlı ve şifresiz olarak Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından taraftarlar tarafından izlenebilecek.

ISPARTA 32 SPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig 23. hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Isparta 32 Spor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Yücel Büyük düdük çalacak. Büyük'ün yardımcılıklarını ise Enes Berk Güçlü ve Erdoğan Çak yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Yasin Kalcıoğlu görev alacak.