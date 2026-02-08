Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir, saat kaçta? Isparta 32 Bursaspor maçına saatler kaldı

Bursaspor maçı bugün hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. TFF 2. Lig 23. hafta mücadeleleri kapsamında bugün Bursaspor deplasmanda Isparta 32 Spor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmaya saatler kaldı. Bursaspor karşılaşmadan galibiyet alırsa en yakın rakibine 4 puan fark atacak. Peki Isparta 32 Spor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir, saat kaçta? Isparta 32 Bursaspor maçına saatler kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 12:30

Bursaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda taraftarlar tarafından merak ediliyor. 23. hafta maçları kapsamında Bursaspor ile Isparta 32 Spor karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada iki takım da galibiyet alarak lig atlama hedefleri doğrultusunda büyük bir adım atmayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Isparta 32 Spor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli odlu.

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir, saat kaçta? Isparta 32 Bursaspor maçına saatler kaldı

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Isparta Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Isparta 32 Spor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından yayınlanacak. Bursaspor bu sezon TFF 2. Lig'de oynadığı 20 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 44 puan toplayan Bursaspor ligde 1. sırada yer alıyor. Bursaspor karşılaşmadan galibiyet alırsa en yakın rakibi ile puan farkını 4'e çıkartacak. Isparta 32 Spor ise bu sezon 21 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 36 puan toplayan Isparta 32 Spor ligde 6. sırada yer alıyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir, saat kaçta? Isparta 32 Bursaspor maçına saatler kaldı

BURSASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Isparta 32 Spor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre canlı ve şifresiz olarak Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından taraftarlar tarafından izlenebilecek.

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir, saat kaçta? Isparta 32 Bursaspor maçına saatler kaldı

ISPARTA 32 SPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig 23. hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Isparta 32 Spor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Yücel Büyük düdük çalacak. Büyük'ün yardımcılıklarını ise Enes Berk Güçlü ve Erdoğan Çak yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Yasin Kalcıoğlu görev alacak.

ETİKETLER
#As Tv
#Bursaspor Maçı Hangi Kanalda
#Tff 2. Lig
#Isparta 32 Spor
#Bi Kanal Tv
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.