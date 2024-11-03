Bursaspor maçı sona erdi! Karşılaşmanın kaç kaç bittiği gündem oldu

03 Kasım 2024 15:44 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 16:04

TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor kendi evinde bugün Kuşadasıspor'u konuk etti. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Bursaspor maç sonucu taraftarlar tarafından merak edildi. Bursaspor maçı 4-1 sona erdi.

Teknik direktör Pablo Batalla'nın yönetimindeki Bursaspor bugün TFF 3. Lig karşılaşmaları kapsamında Kuşadasıspor ile karşı karşıya geldi.

Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan yeşil-beyazlıların maç sonucu taraftarlar tarafından merak ediliyor.

BURSASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bursaspor ile Kuşadasıspor bugün saat 14.00'te karşı karşıya geldi.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yeşil-beyazlılar 4-1 kazandı.

Maçın sonucunda 3 puanı alan Bursaspor tekrardan 23 puan ile TFF 3. Lig 1. Grup'ta birinci sıraya yükseldi.

Bursaspor bu sezon ligde oynadığı karşılaşmalarda ilk defa Kuşadasıspor karşısında gol yedi. Yeşil-beyazlılar ise bu sezon toplam 20 gol attı.

Karşılaşmanın gollerini Bursaspor'da İlhan Depe (48. dakika), Sedat Cengiz (69. dakika), Musa Çağıran (76. dakika) ve Muhammet Demir (89. dakika) attı.

Kuşadasıspor'da ise 81. dakikada Muhammet Sait Özvardar gol attı.

BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor TFF 3 Lig 10. hafta maçları kapsamında 10 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Kırşehir Belediyespor deplasmanına çıkacak.

Kırşehir Belediyespor TFF 3. Lig 1. Grup'ta 10 puan ile 10. sırada yer alıyor.

Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve kim tarafından yönetileceği ise henüz açıklanmadı.