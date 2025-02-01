Bursaspor maçının hangi kanalda yayınlandığı netleşti! Ergene Velimeşe ile mücadele edecek

01 Şubat 2025 10:55 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 11:03

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde oynanacak olan Ergene Velimeşe - Bursaspor müsabakasının yayınlandığı kanal belli oldu. Müsabaka bugün 14.00'te başlayacak.

Bugün kimin maçı var belli oldu! 1 Şubat karşılaşma programı

Bugün kimin maçı var belli oldu! 1 Şubat karşılaşma programı

Bugün TFF 3. Lig'de oynanacak olan maça saatler kala taraftarlar yayıncı bilgilerini araştırmaya başladı. Şampiyonluk yarışının devam ettiği ligde bugün Ergene Velimeşe ile Bursaspor mücadele edecek.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği TFF 3. Lig'de bugün birçok müsabaka oynanacak. Taraftarın heyecanla beklediği Ergene Velimeşe - Bursaspor müsabakası ise HT Spor üzerinden izlenebilecek.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak olan maçın biletleri Kuzey Kale Arkası Tribünü 150 TL, Batı Alt ve Üst Tribünleri 750 TL olarak satışa çıktı.

BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Bugün 14.00'te oynanacak olan müsabakaya kısa süre kaldı. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler HT Spor üzerinden izleyebilecek.

BURSASPOR ERGENE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

TFF 3. Lig'de bugün oynanacak olan müsabakaya saatler kaldı. Taraftarın heyecanla beklediği müsabaka HT Spor üzerinden yayınlanırken 14.00'te başlayacak. Bursaspor'un rakibi Ergene Velimeşe oldu.