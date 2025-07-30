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 | TGRT Haber

Bursaspor Paykan maçı neden durdu? Takımı sahadan çekti

Bursaspor Paykan hazırlık maçı yarıda kaldı. TFF 2. Lig’de yeni sezona hazırlanan Bursaspor, İran Pro Lig ekibi Paykan Qazvin ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Erzurum kampında gerçekleştirilen bu mücadele, yeşil-beyazlıların lig öncesi form durumunu test etmek için önemli bir fırsat olarak görülüyordu. Ancak, maçın seyri beklenmedik bir şekilde değişti.

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Bursaspor Paykan maçı neden durdu? Takımı sahadan çekti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 18:51

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İran’ın Paykan Qazvin takımıyla hazırlık maçında bir araya geldi. Ancak maç, planlanandan farklı bir şekilde sonuçlandı.

BURSASPOR PAYKAN MAÇI NEDEN YARIDA KALDI?

Bursaspor ile Paykan Qazvin arasındaki , İran takımının aşırı sert oyunu nedeniyle 35. dakikada yarıda kaldı. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, oyuncuların sağlığını korumak amacıyla takımı sahadan çekme kararı aldı.

Bursaspor Paykan maçı neden durdu? Takımı sahadan çekti

Paykan Qazvin’in sert oyun tarzı, maçın normal akışını bozarak oyuncular arasında gerginliklere yol açtı. Bursaspor’un teknik ekibi ve yönetimi, oyuncuların sakatlanma riskini göze almak istemedi ve maçın devam etmesinin uygun olmayacağına karar verdi.

Bursaspor Paykan maçı neden durdu? Takımı sahadan çekti

BURSASPOR PAYKAN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTAYDI?

Bursaspor ile Paykan Qazvin arasındaki hazırlık maçı, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 17.30’da başladı. Erzurum kampında gerçekleşen bu karşılaşma, Bursaspor’un öncesinde ilk hazırlık maçı olarak planlanmıştı. Maç, yeşil-beyazlı ekibin yeni sezonda iddialı bir başlangıç yapma hedefiyle oynadığı önemli bir sınav olarak görülüyordu. Karşılaşma televizyonda canlı yayınlanmadı.

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