Bursaspor Paykan maçı neden durdu? Takımı sahadan çekti

Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İran’ın Paykan Qazvin takımıyla hazırlık maçında bir araya geldi. Ancak maç, planlanandan farklı bir şekilde sonuçlandı.

BURSASPOR PAYKAN MAÇI NEDEN YARIDA KALDI?

Bursaspor ile Paykan Qazvin arasındaki hazırlık maçı, İran takımının aşırı sert oyunu nedeniyle 35. dakikada yarıda kaldı. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, oyuncuların sağlığını korumak amacıyla takımı sahadan çekme kararı aldı.

Paykan Qazvin’in sert oyun tarzı, maçın normal akışını bozarak oyuncular arasında gerginliklere yol açtı. Bursaspor’un teknik ekibi ve yönetimi, oyuncuların sakatlanma riskini göze almak istemedi ve maçın devam etmesinin uygun olmayacağına karar verdi.

BURSASPOR PAYKAN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTAYDI?

Bursaspor ile Paykan Qazvin arasındaki hazırlık maçı, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 17.30’da başladı. Erzurum kampında gerçekleşen bu karşılaşma, Bursaspor’un TFF 2. Lig öncesinde ilk hazırlık maçı olarak planlanmıştı. Maç, yeşil-beyazlı ekibin yeni sezonda iddialı bir başlangıç yapma hedefiyle oynadığı önemli bir sınav olarak görülüyordu. Karşılaşma televizyonda canlı yayınlanmadı.