Bursaspor - Vanspor FK maçının hangi kanalda yayınlandığı netleşti

04 Aralık 2024 11:02 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:04

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eleme karşılaşmaları bu hafta başladı. Taraftarların heyecanla beklediği Bursaspor - Vanspor maçına kısa süre kala yayıncısı da gündeme geldi. Müsabaka bugün 20.30'da başlayacak.

Bu akşam maç var mı? ZTK'da 4. tur eleme karşılaşmaları devam ediyor

Bu akşam maç var mı? ZTK'da 4. tur eleme karşılaşmaları devam ediyor

Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi bu hafta gerçekleşecek. Bugün 4. tur eleme maçlarının devamı oynanacak.

Bu akşam ZTK​'da oynanacak olan Bursaspor​ - Vanspor maçını canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalın duyurulmasını bekliyor.

BURSASPOR - VANSPOR​ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı sürerken bugün Vanspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler A Spor​ ekranlarından izleyebilecek.

ZTK maçları A Spor kanalından yayınlanıyor. Karşılaşmanın hakemi Kaan Kara olurken yardımcılıklarını Ersin Erbay ve Fatih Yüzbaşı yapacak. Maçta dördüncü hakem Yunus Emre Çiftçi oldu.

BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası'nda 13 maçta 11 galibiyet alan Bursaspor, 2 beraberlik ile toplamda 35 puana ulaştı. En çok fol atan takım olurken bu akşam Van Spor ile karşılaşacak.

Mücadele 4 Aralık günü 20.30'da başlayacak. Vanspor ise ligde 14 maç oynarken 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Ligde 4 mağlubiyet ile beraber 24 puana ulaştı.

4 Aralık günü ligde oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:

13:00 | Alanyaspor - Fethiyespor | A Spor

13:30 | Amedspor - Adanaspor | Yayın Yok

13:30 | Çorluspor 1947 - Manisa FK | Yayın Yok

13:30 | Erzurumspor - Ayvalıkgücü Bld. | Yayın Yok

13:30 | Gençlerbirliği - Kütahyaspor | Yayın Yok

13:30 | Fatih Karagümrük - Sarıyer | Yayın Yok

13:30 | Menemenspor - Elazığspor | Yayın Yok

15:30 | Karşıyaka - Ankaragücü | A Spor

18:00 | Konyaspor - Kepez Bld. | A Spor

20:30 | Bursaspor - Vanspor | A Spor