Bursaspor'un teknik direktörlüğünü eski oyuncusu Pablo Batalla yapıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

13 Ekim 2024 20:04 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 20:21

TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un teknik direktörünün kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca Pablo Batalla'nın kariyeri ve hayatı da gündemde yer alan konular arasında yer alıyor.

İlgili Haberler Bursaspor-Kahramanmaraş Spor maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

2009-2010 sezonunda Süper Lig​'de şampiyon olan Bursaspor​ günümüzde TFF 3. Lig'de mücadele ediyor. Uzun süredir istenilen başarıyı gösteremeyen takım 2024-2025 sezonuna ise büyük bir yeniden toparlanmayla girdi. Tekrardan Süper Lig'e çıkmayı planlayan Burssaspor'un teknik direktörünün kim olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM? Bursaspor'un teknik direktörlüğünü eski futbolcusu Pablo Martin Batalla yapıyor. PABLO BATALLA KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? Pablo Martin Batalla, 16 Ocak 1984 yılında Arjantin​'in Cardoba şehrinde dünyaya geldi. Kariyerine Velez Sarsfield adlı takımda başlayan Arjantinli futbolcu sırayla Pachuca, Velez Sarsfield, Quilmes, Gimnasia, Depotivo Cali takımlarında forma giydi. 2009-2014 yılları arasında Bursaspor'da forma giyen Batalla çıktığı 142 maçta toplam 42 gol attı. Daha sonra Beiçing Guoan takımına transfer oldu. İki yıl boyunca burada oynadıktan sonra tekrar Bursaspor'a dönerek 74 maçta 17 gol katkı verdi. 2020 yılında ise Depotivo Roca'ya transfer olarak emekli oldu. İlgili Haberler Bursaspor-Kahramanmaraş Spor maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı