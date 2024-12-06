Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

06 Aralık 2024 18:33 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 18:37

2025 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi sınava girecek öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı sınav uygulama takviminde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tarihi de yer alıyor. 2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? İOKBS 2025, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Resmî ve özel ortaokullar 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilecek. BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Başvuru işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden alınıyor. Bursu alabilmek için mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak gerekiyor. Sıkça Sorulan Sorular Bursluluk ücreti ne kadar? 2024'te 1.500 TL ödendi. İlgili Haberler Ağustos ayı İOKBS bursluluk parası hesaplara geçiyor! Vakıfbank ve PTT hesabınızı kontrol edin MEB İOKBS 2025 bursluluk sınavının nisan ayında olması bekleniyor