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Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Aralık 2024 18:33 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 18:37
Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor

2025 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi sınava girecek öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı sınav uygulama takviminde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tarihi de yer alıyor.

Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor - 1. Resim

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

İOKBS 2025, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Resmî ve özel ortaokullar 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilecek.

Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor - 2. Resim

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden alınıyor.

Bursu alabilmek için mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak gerekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular
2024'te 1.500 TL ödendi.

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Kaynak: TGRT Haber

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